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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 22 de junio: pato Merlín llega con su familia a Palacio Nacional

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría comentar acerca de su visita el fin de semana a los estados de Sonora y Baja California; asimismo, la mandataria quizás hable acerca de los resultados en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia, que posicionan al candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, como el próximo presidente, situación que provocó que Gustavo Petro (actual presidente colombiano) solicitara apoyo de los abogados de todo el país para contar los votos.

De la misma manera, en asuntos internacionales, el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, publicó los adelantos de su libro. En la obra, el exfuncionario menciona que Andrés Manuel López Obrador, estaba preocupado por lo que en su juicio pudiera decir Ismael Zambada, “El Mayo”.

En pocas líneas:

13:48 hsHoy

La fama de Merlín y su impacto en la familia

Carla Gómez, la dueña del embajador de la FIFA en la Ciudad de México, el pato Merlín, narró que la mascota ya era muy querida por sus vecinos, así como por sus compradores.

Sin embargo, Gómez contó que el día de la inauguración del Mundial 2026, decidieron vestir al pato con la playera de la Selección Mexicana para apoyar al Tricolor, pero “nunca imaginó” el fenómeno en el que se convertiría Merlín.

Una mujer y Claudia Sheinbaum junto a dos jóvenes, uno de ellos sostiene un pato de juguete y un pañuelo de FIFA, con una bandera de México detrás
Claudia Sheinbaum posa junto a una familia y el Pato Merlín, mascota no oficial del Mundial 2026 de la FIFA, frente a una bandera de México y un gráfico en la pared. (Presidencia)
13:46 hsHoy

Avance los derechos de autor en el nombre del Pato Merlín

La dueña del Pato Merlín contó que el día de hoy iniciará con el registro de los derechos de autor de la mascota ante su salto a la fama.

13:40 hsHoy

Pato Merlín llega con su familia a Palacio Nacional

Carla Gómez, la dueña del encantador pato Merlín, la mascota no oficial del Mundial 2026, contó que el ave es “el patrón” de su negocio en la venta de aguas en las calles de la Ciudad de México; asimismo, compartió los esfuerzos que ha realizado como madre autónoma para sostener a su familia.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que decidió invitar a la familia del pato Merlín para apoyarla ante la fama masiva de la mascota.

El pato Merlín posa con un balón de fútbol este viernes, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
El pato Merlín posa con un balón de fútbol este viernes, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
12:42 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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