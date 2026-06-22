EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 22 de junio: pato Merlín llega con su familia a Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría comentar acerca de su visita el fin de semana a los estados de Sonora y Baja California; asimismo, la mandataria quizás hable acerca de los resultados en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia, que posicionan al candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, como el próximo presidente, situación que provocó que Gustavo Petro (actual presidente colombiano) solicitara apoyo de los abogados de todo el país para contar los votos.

De la misma manera, en asuntos internacionales, el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, publicó los adelantos de su libro. En la obra, el exfuncionario menciona que Andrés Manuel López Obrador, estaba preocupado por lo que en su juicio pudiera decir Ismael Zambada, “El Mayo”.