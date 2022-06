Juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard: ¿Por qué los dos fueron condenados?

Amber Heard esperando la sentencia (REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

El actor Johnny Depp ganó este miércoles el juicio por difamación contra su ex mujer, Amber Heard, aunque el jurado popular también le consideró responsable de difamar contra la actriz en una ocasión.

La victoria en este mediático juicio fue clara para Depp porque sólo tendrá que pagar a Heard dos millones de dólares frente a los más de 10 que tendrá que abonar ella -eran 15 según el jurado pero la jueza lo ha rebajado-.

Con todo, al tratarse de un caso civil y no de uno penal, no hay un “culpable” o “inocente” ya que no hay delito que juzgar. Sin embargo, el jurado decidió sobre las dos acusaciones de difamación que estaban presentadas.

Compuesto por cinco hombres y dos mujeres, determinó por unanimidad que tres frases escritas por Heard en una columna de opinión publicada en 2018 en el diario The Washington Post eran falsas, difamatorias y fueron escritas con mala intención, a pesar de que no mencionaban explícitamente a Depp.

La abogada de Johnny Depp Camille Vasquez celebrando la sentencia (REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Ese escrito, en el que la actriz afirmaba ser “víctima de abuso doméstico”, era el punto central del litigio, ya que en su demanda, Depp pedía 50 millones de dólares en compensación por daños y perjuicios.

Finalmente, el veredicto estipuló que la actriz deberá pagar 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfaix (Virginia, EEUU), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares.

Si bien Depp ganó su demanda, el actor no salió completamente limpio del juicio, pues su ex mujer había interpuesto una contrademanda, también por difamación, basada en dos afirmaciones expresadas por él y otra por su anterior abogado.

Finalmente, el jurado consideró que Depp difamó a Heard en una ocasión y, por tanto, deberá pagarle 2 millones de dólares para compensar daños. La corte no estipuló si esa cantidad se descontará del pago de la actriz o deberá abonarse de manera independiente.

El actor Johnny Depp (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

La columna de opinión de Heard, clave del veredicto

En el juicio, que se alargó durante casi dos meses, tanto Heard como Depp se acusaron de abuso físico y verbal durante sus más de cinco años de relación, aportando fotografías y grabaciones de sus discusiones.

Además de las dos celebridades, también intervinieron psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien en una de las primeras declaraciones de la vista oral insistió en que el abuso se daba por parte de ambos.

A pesar de la atención mediática que han recibido los testimonios más turbulentos y gráficos de la pareja, el litigio era un proceso civil por difamación en el que el cometido del jurado no era determinar a un culpable de maltrato o abuso.

La actriz Amber Heard (REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

En su deliberación, el jurado tuvo que determinar si tres frases escritas por Heard en su columna de opinión eran difamatorias contra Depp, a quien la actriz no nombró en el texto pero, dado el perfil público de ambos, se entendía que hablaba de él.

En la primera frase, Heard aseguraba que habló “contra la violencia sexual”; en la segunda dijo que representaba “abuso doméstico” y que sufría “la ira contra las mujeres que hablan”, mientras que en la tercera de sus afirmaciones sostenía que fue testigo de cómo “las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso”.

Heard, que mantuvo la compostura en el juzgado mientras se leía el veredicto, publicó luego un comunicado en el que asumía la derrota y decía estar “decepcionada” y “desconsolada” por el resultado del mismo.

La corte en la que se definió el juicio entre Heard y Depp (REUTERS/Tom Brenner)

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de pruebas aun no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi ex marido”, afirmó.

La actriz, conocida por protagonizar “Aquaman”, ha sido el blanco de feroces críticas formuladas en internet por los fanáticos de Depp.

En su última declaración ante el jurado, la semana pasada, Heard afirmó que recibía amenazas de muerte “a diario”. “Estoy siendo acosada, humillada y amenazada todos los días”, dijo entre sollozos.

Por su parte, Depp no acudió a la lectura del veredicto ya que se encontraba de viaje en Londres, donde recientemente participó en un concierto con su amigo Jeff Beck.

El equipo del actor publicó un comunicado en el que agradece que el jurado le haya “devuelto la vida”. “Desde el principio, el objetivo de este caso era revelar la verdad”, declaró.

El actor ohhny Depp (Michael Reynolds/Pool via REUTERS)

Sin embargo, durante las semanas que se alargó la vista oral Depp ha tenido que reconocer problemas muy dañinos para su imagen, como su comportamiento violento y una fuerte adicción a las drogas.

De hecho, ante Depp declaró su antiguo representante, Tracey Jacobs, quien afirmó que el comportamiento del actor y su falta de profesionalidad, por la que llegaba tarde a los rodajes y sin aprender los guiones, lastraron su carrera en Hollywood mucho antes de que Heard le acusara de abuso.

Millones de espectadores de todo el mundo han visto como dos estrellas de la meca del cine aireaban sus trapos sucios en el juicio, que ha copado las listas de lo más leído en prensa y generado ríos de contenido en redes sociales, beneficiados por la retransmisión en directo de todas las sesiones.

(Con información de EFE, AP)

