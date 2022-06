Sicario del Cártel del Noreste amenaza a señora en Tamaulipas: “Yo jalo con el Comandante Juanito”

Un supuestos sicarios presumió ser liderado por el "Juanito" tras el arresto del "Huevo" Treviño

En un video difundido en redes se observa a supuestos integrantes del Cártel del Noreste, donde uno de ellos amenaza a una señora, presume su adscripción al grupo criminal en la frontera de Tamaulipas y confirma que ahora responden a las órdenes de Juan Cisneros Treviño, el Juanito.

La mujer tomó el video para exhibir al presunto agresor, quien golpea las rejas del zaguán, grita, maldice y amaga con asesinar a balazos a los miembros de la familia en medio de la noche en una casa, supuestamente ubicada en Nuevo Laredo.

Yo jalo con el comandante Juanito del Cártel del Noreste, la mera v*rg* de Nuevo Laredo, el Huevo ya valió v*rg*

Seguro de su impunidad, el presunto sicario del Cártel del Noreste quiso golpear a quien se identifica como alguien con quien sostuvo una relación, aparentemente, sentimental. Entre las advertencias revela que el nuevo mando pasó al Comandante Juanito, tras el arresto del máximo líder, Juan Gerardo Treviño Chávez, el Huevo.

Huevo Treviño Cártel del Noreste Nuevo Laredo Tamaulipas (Foto: Sedena)

“A mi no me esté grabando a la v*rga, y ¿por qué no?, porque se va a meter en pedos, si, para que mire toda la gente lo que eres”, señala el intercambio registrado en el clip compartido por redes sociales.

El sujeto quiere entrar, jala la puerta, sigue amenazando e incluso, adentro conoce a alguien y pide que no sea grabado, porque va a matar a la señora que tomó el video. Supuestamente, sería la madre de la persona buscada por el presunto miembro del Cártel del Noreste.

“Si tú tienes tu pareja, déjala a ella”, pide la mujer. “Yo no tengo nadie, porque me van a matar”, reviraba. Le pedían que se retirara y él se autonombro como el Luna.

Les abrimos fuego o qué, a v*rg*zos les abro fuego, pero quiero a sacar a si pinche huerca pa darle una v*rguiza aquí enfrente de usted

Cártel del Noreste (Foto: Twitter/@loba_indomable)

Insistía en que no le importaba ser captado, seguía maldiciendo y quería entrar al domicilio. En el sitio también se encontraba un supuesto mediador a quien ambos reclamaban. El video apenas dura dos minutos con 15 segundos para mostrar el nivel de alguien que se asume violento y se vanagloria por ser parte del Cártel del Noreste.

¿Quiere que le enseñe la cabeza del vato que maté?

Información en desarrollo...

