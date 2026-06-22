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Montserrat Caballero se registra por Morena y recibe respaldo del PT: Jaime Bonilla advierte que podrían competir solos en Baja California

La ex presidenta de Tijuana municipal formalizó su registro y se posiciona como una de las aspirantes rumbo a la gubernatura del estado

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Caballero y Bonilla reconfiguran alianzas rumbo a 2027 en Baja California.
Caballero y Bonilla reconfiguran alianzas rumbo a 2027 en Baja California.

La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, formalizó este lunes su registro como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Baja California, proceso interno que encabeza Morena rumbo a la definición de perfiles que participarán en la elección de 2027.

La también Coordinadora Única Estatal de Afiliación del Partido del Trabajo (PT) en la entidad acudió a la Ciudad de México para presentar su registro ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, acompañada por integrantes de la dirigencia petista y por el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien manifestó públicamente su respaldo a la ex presidenta municipal.

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Montserrat Caballero busca encabezar la Defensa de la Transformación

El registro de Caballero se realizó durante el arranque nacional del proceso de inscripción de aspirantes a las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación, figuras que posteriormente podrían convertirse en candidatas o candidatos a las gubernaturas que estarán en juego durante el proceso electoral de 2027.

La exalcaldesa de Tijuana se convirtió en una de las primeras figuras de Baja California en formalizar su participación en esta etapa interna, mientras continúan los registros de otros aspirantes interesados en competir por la coordinación estatal.

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PT respalda la aspiración de la exalcaldesa de Tijuana

Durante la presentación, Jaime Bonilla destacó que Montserrat Caballero cuenta con el respaldo del Partido del Trabajo y la definió como una política con experiencia y capacidad para encabezar los trabajos de organización territorial en la entidad.

El PT de Baja California también expresó su apoyo a la exfuncionaria municipal, al considerar que su trayectoria en la administración pública y su actual labor de afiliación fortalecen la presencia del partido en los distintos municipios del estado.

Caballero señaló que la alianza política que actualmente impulsa su proyecto se desarrolla desde el Partido del Trabajo, organización a la que se incorporó tras concluir su gestión como alcaldesa de Tijuana.

Reconciliación política entre Montserrat Caballero y Jaime Bonilla

Uno de los aspectos que llamó la atención durante el evento fue la reaparición pública de Caballero junto a Jaime Bonilla, luego de las diferencias políticas que ambos protagonizaron en años anteriores.

Cuestionada sobre el acercamiento con el exgobernador, la exalcaldesa reconoció que existieron desacuerdos, pero aseguró que ambos decidieron privilegiar las coincidencias relacionadas con el futuro de Baja California.

Según explicó, las diferencias fueron atendidas mediante las instancias legales correspondientes y posteriormente ambas partes aceptaron dialogar nuevamente, lo que permitió reconstruir la relación política.

Por su parte, Bonilla reiteró que respalda plenamente a Caballero y celebró su incorporación al proyecto político del PT.

PT no descarta competir solo en las elecciones de 2027

Durante el encuentro con medios de comunicación, Jaime Bonilla también lanzó una advertencia sobre el proceso interno que se desarrolla rumbo a la definición de candidaturas.

El exgobernador afirmó que el Partido del Trabajo no está obligado a mantener una alianza electoral si considera que no existen condiciones de equidad para todos los participantes. Incluso, aseguró que existe la posibilidad de que el PT compita sin aliados en la contienda por la gubernatura.

Bonilla señaló que la decisión dependerá de cómo se desarrolle el proceso y de que exista un “piso parejo” para quienes buscan representar al movimiento en Baja California.

Además, aclaró que todavía no está definido si Montserrat Caballero será sometida a una encuesta interna, pues actualmente su responsabilidad principal dentro del PT es coordinar los trabajos de afiliación en el estado.

Proceso interno de Morena cobra relevancia rumbo a Baja California 2027

La participación de Montserrat Caballero ocurre en un contexto de intensa reorganización política de cara a las elecciones de 2027, cuando los ciudadanos de Baja California renovarán la gubernatura, alcaldías, diputaciones locales y otros cargos de representación popular.

Contexto del proceso interno:

  • Morena abrió el registro nacional de aspirantes a coordinaciones estatales.
  • Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 27 de junio.
  • Las coordinaciones de la Defensa de la Transformación son consideradas posiciones estratégicas rumbo a 2027.
  • El PT respalda públicamente a Montserrat Caballero en Baja California.
  • Jaime Bonilla advirtió que su partido podría competir por separado si considera que no existen condiciones equitativas en la selección de candidaturas.

Con el inicio de los registros, el escenario político en Baja California comienza a definirse y perfilar a quienes buscarán encabezar los proyectos partidistas en una de las elecciones más relevantes para la entidad en los próximos años.

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