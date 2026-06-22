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Bicarbonato de sodio: cómo usarlo para evitar hongos y plagas en tus plantas

El bicarbonato de sodio puede ser tu mejor aliado en el jardín, siempre que conozcas cómo y cuándo aplicarlo

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Hombre con guantes vierte bicarbonato de sodio de una cuchara sobre la tierra de una planta de tomate en maceta, con un invernadero al fondo.
El uso del bicarbonato de sodio en plantas promete combatir hongos y plantas de forma natural, pero es clave conocer sus ventajas, limitaciones y riesgos antes de aplicarlo en tu huerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio es ampliamente valorado por su capacidad para prevenir y controlar enfermedades fúngicas en plantas, tanto en huertas como en jardines.

Su aplicación genera un ambiente alcalino en la superficie de hojas y tallos, lo que dificulta la germinación y el desarrollo de hongos y otras infecciones comunes.

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En los últimos años, este compuesto se ha convertido en uno de los recursos más consultados para la protección vegetal.

Aunque suele recomendarse en guías y foros populares como “remedio natural” para combatir plagas, la evidencia científica y los protocolos oficiales matizan su uso y, sobre todo, acotan su verdadero alcance en la sanidad vegetal.

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Mecanismo de acción y eficacia comprobada contra los hongos

Cuando se aplica correctamente, el bicarbonato de sodio genera una película alcalina sobre la superficie de hojas y tallos, modificando el pH y creando un ambiente poco favorable para la germinación de esporas de hongos patógenos.

Esta alteración del microambiente foliar es la base de su acción fungistática, es decir, inhibe el desarrollo, pero no elimina de forma directa a los organismos presentes.

Diversos estudios coordinados por universidades como la Estatal de Washington y la Universidad de Cornell han demostrado que el bicarbonato es especialmente efectivo contra enfermedades fúngicas frecuentes en cultivos y ornamentales, como el oídio, la mancha negra y el moho gris.

Los ensayos de laboratorio confirman que concentraciones entre el 0,5 y el 1% pueden reducir en más del 70% la germinación de esporas de hongos tan agresivos como Podosphaera xanthii durante las primeras horas de contacto.

Sin embargo, su poder desaparece si la solución se diluye por lluvias o por la propia actividad de la planta, por lo que requiere aplicaciones periódicas para mantener su efecto.

En la práctica cotidiana, su mayor utilidad es preventiva: protege cultivos antes de que la infección se instale. Si el hongo ya ha colonizado el tejido vegetal, el bicarbonato no logra revertir el daño.

Hojas verdes de una planta con manchas negras y amarillas. Varias hojas superiores y tallos presentan una capa de moho gris.
El bicarbonato es especialmente efectivo contra enfermedades fúngicas frecuentes en cultivos y ornamentales, como el oídio, la mancha negra y el moho gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Sirve para eliminar plagas de insectos?

De acuerdo con especialistas de la Universidad de Vermont y el INTA de Argentina, este compuesto apenas afecta a insectos fitófagos de hoja —como pulgones, cochinillas y mosca blanca— porque estos no ingieren el residuo salino ni se ven afectados por el pH foliar.

La eficacia letal documentada se limita a plagas urbanas como cucarachas, donde el consumo directo de cebos secos provoca letalidad por acumulación de gases en su aparato digestivo, mecanismo que no tiene equivalente en los insectos de jardín o huerta.

Las guías de organismos oficiales y programas de extensión agrícola coinciden en que el verdadero efecto insecticida solo se logra cuando el bicarbonato se integra en mezclas sinérgicas con jabones potásicos y aceites hortícolas.

En estas formulaciones, el jabón y el aceite cumplen la función de eliminar la capa protectora de los insectos de cuerpo blando y asfixiar por obstrucción respiratoria, respectivamente.

El bicarbonato, en este caso, actúa como adyuvante, no como agente letal.

Cómo preparar y aplicar la mezcla de manera segura

La receta más validada en el ámbito internacional proviene del equipo de investigación de la Universidad de Cornell, que desarrolló la conocida “Fórmula de Cornell”.

Esta mezcla, utilizada para combatir oídio y enfermedades criptogámicas, se prepara con:

  • 4 litros de agua limpia
  • 1 cucharada sopera colmada de bicarbonato de sodio (aprox. 15-18 gramos)
  • 2 cucharadas soperas de aceite hortícola refinado o de Neem
  • 1 cucharada sopera de jabón líquido neutro o detergente biodegradable

Esta combinación, bien agitada hasta obtener una mezcla lechosa, garantiza la adherencia del producto en la hoja y maximiza la acción fungistática sin dañar la planta.

La aplicación debe realizarse en horas frescas, evitando el sol directo, empapando tanto el haz como el envés de las hojas, así como tallos y partes leñosas periféricas.

El uso de dosis superiores a la recomendada puede provocar fitotoxicidad: necrosis, bordes foliares quemados, clorosis y caída de hojas en menos de 48 horas.

Las plantas más sensibles y los frutales en desarrollo son especialmente vulnerables a este efecto adverso.

Infografía con ilustraciones de preparación y aplicación de fungicida: manos, ingredientes, pulverizador, plantas, gorro de Cornell, sol, reloj.
La infografía explica la preparación y aplicación segura de la Fórmula de Cornell, un fungicida natural desarrollado por la Universidad de Cornell para proteger las plantas de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de uso excesivo y alternativas recomendadas

A pesar de su bajo costo y disponibilidad, el uso continuo o a dosis elevadas puede provocar un grave deterioro del suelo agrícola, conocido como sodificación.

El sodio acumulado desplaza nutrientes esenciales, destruye la estructura del suelo y reduce la capacidad de retención de agua, lo que perjudica el desarrollo radicular y la productividad a largo plazo.

Por ello, especialistas de la Universidad de Purdue y redes de agricultura orgánica recomiendan limitar el uso de bicarbonato de sodio y, cuando sea posible, optar por el bicarbonato de potasio, mucho menos dañino para la planta y el sustrato.

El bicarbonato de potasio presenta una eficacia fungistática superior, menor riesgo de fitotoxicidad y, al liberar potasio, aporta un nutriente esencial para el metabolismo vegetal.

La consulta periódica a los manuales técnicos y la realización de pruebas de parche antes de tratar toda la planta son prácticas obligatorias para minimizar riesgos.

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