Audios sobre Marina del Pilar son reales: gobernadora de Baja California asegura que busca recuperar su visa de EEUU

Baja California Governor Marina del Pilar Avila. REUTERS/Jorge Duenes

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó la autenticidad del audio difundido por el periodista Héctor de Mauleón, en el que se escucha una conversación relacionada con las gestiones realizadas tras la revocación de su visa estadounidense.

Sin embargo, rechazó que dichas acciones hayan tenido como objetivo concretar acuerdos privados o fuera de los canales institucionales con autoridades de Estados Unidos.

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La mandataria aseguró que el contenido de la grabación corresponde a intentos legales para solicitar una reconsideración de la decisión tomada por el gobierno estadounidense en mayo de 2025, cuando le fue retirada la visa.

Según sostuvo, todas las acciones emprendidas se realizaron dentro del marco jurídico y con asesoría profesional.

Gobernadora sostiene que actuó mediante vías legales e institucionales

Tras la publicación del audio, Ávila Olmeda afirmó que la versión sobre supuestos acuerdos en lo “oscurito” carece de sustento.

Explicó que la llamada se desarrolló luego de que una tercera persona se ofreciera como intermediaria para facilitar contactos relacionados con su situación migratoria.

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De acuerdo con su versión, durante ese periodo contrató los servicios de un asesor legal en Estados Unidos para revisar las alternativas disponibles.

No obstante, precisó que dicho abogado ya no forma parte de su equipo y que la reunión mencionada en la conversación telefónica nunca llegó a realizarse.

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La gobernadora reiteró que cualquier comunicación con agencias estadounidenses se ha llevado a cabo de manera formal, transparente y en el contexto de la cooperación binacional que mantiene Baja California con autoridades del país vecino.

¿Qué revela la conversación difundida?

En el audio se escucha a interlocutores ofrecer la posibilidad de organizar una reunión en instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Tijuana para abordar temas relacionados con eventuales sanciones o procedimientos administrativos.

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Durante la conversación, la gobernadora manifiesta interés en que cualquier acercamiento se realizara a través de su representante legal, argumentando que era quien conocía a detalle los aspectos jurídicos del caso.

Asimismo, menciona que había sostenido encuentros con personas vinculadas a agencias estadounidenses y expresa su disposición para aclarar cualquier situación relacionada con la cancelación de su visa.

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Contexto del caso

En mayo de 2025 , Estados Unidos revocó la visa de Marina del Pilar Ávila Olmeda .

La medida también alcanzó a su entonces esposo, Carlos Torres Torres .

La gobernadora calificó la decisión como un asunto administrativo y no como una acusación formal .

El audio filtrado habría sido grabado en enero de 2026 , según información difundida por diversos medios.

La reunión que se menciona en la conversación, de acuerdo con la mandataria, nunca se concretó.

Michael Nadler aparece mencionado como asesor legal

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras la difusión del material fue la referencia al abogado Michael Nadler, identificado en diversas publicaciones como un exfiscal federal de Florida con experiencia en litigios de alto perfil.

En la grabación, la gobernadora señala que decidió contratar a un abogado radicado fuera de Baja California debido a la sensibilidad del asunto y para evitar filtraciones relacionadas con el proceso.

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Sin embargo, posteriormente aclaró que actualmente ya no recibe asesoría de dicho profesionista.

La revelación abrió nuevos cuestionamientos sobre el alcance de las gestiones emprendidas para recuperar la visa y sobre los recursos destinados a la representación legal en Estados Unidos.

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Sheinbaum mantiene respaldo a la mandataria bajacaliforniana

La controversia surge en un contexto en el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado públicamente su respaldo a la gobernadora de Baja California.

En distintas ocasiones, la titular del Ejecutivo federal ha destacado el trabajo realizado por la administración estatal y ha manifestado su apoyo frente a los cuestionamientos derivados de la cancelación de la visa estadounidense.

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Un día antes de que se difundiera la columna sobre el audio, Marina del Pilar acompañó a la presidenta durante actividades oficiales en Mexicali, donde participaron en eventos relacionados con infraestructura energética y proyectos federales para la entidad.

Filtración mantiene abierto el debate político

La confirmación de la autenticidad del audio ha añadido un nuevo capítulo a la controversia que rodea la revocación de la visa de la gobernadora.

Mientras sectores de oposición exigen mayor claridad sobre las gestiones realizadas ante autoridades estadounidenses, Ávila Olmeda sostiene que actuó dentro de los cauces legales y que nunca existió un intento de negociación secreta.

Con posturas encontradas sobre el significado de la conversación filtrada, el tema continúa generando debate político tanto en Baja California como a nivel nacional, particularmente por las implicaciones que podría tener en la relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.