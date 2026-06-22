México

Registros a Pensiones del Bienestar 2026: quiénes se inscriben del lunes 22 al viernes 26 de junio

La convocatoria incluye la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar con apoyos bimestrales de 6 mil 400 pesos y 3 mil 100 pesos, respectivamente

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La Secretaría de Bienestar permite nombrar a una persona auxiliar para realizar el registro con los mismos documentos en caso de que el adulto mayor no pueda.
La Secretaría de Bienestar permite nombrar a una persona auxiliar para realizar el registro con los mismos documentos en caso de que el adulto mayor no pueda.

El registro a las Pensiones del Bienestar para 2026 comenzó el día de hoy lunes 22 de junio y se mantiene hasta el domingo 28 de junio.

La convocatoria incluye la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, programas que entregan apoyos bimestrales de 6 mil 400 pesos para personas de 65 años en adelante y de 3 mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años.

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Para completar el trámite, las personas deben presentar en el módulo correspondiente los documentos necesarios en original y copias.

Es importante recordar que también se permite nombrar a una persona auxiliar que puede realizar el trámite en caso de que no pueda hacerlo el adulto mayor con los mismos documentos.

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Como mencionamos antes, el registro comenzó este lunes 22 y se realiza según la primera letra del apellido en orden alfabético por lo que aquí te contamos cuál sería el día que te corresponde según tu apellido.

Dos mujeres mayores sonriendo, cada una con una tarjeta blanca del Banco del Bienestar. Fondo color borgoña con el logo de 'Pensión Adultos Mayores'.
Para completar el trámite en los módulos de Bienestar, las personas presentan documentos en original y copias para validar requisitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario oficial de registros a las Pensiones del Bienestar

Es importante saber que el horario de atención en los módulos de Bienestar es de 10:00 a 16:00 horas durante los siete días del proceso, y la fecha de asistencia depende de la inicial del primer apellido.

En el punto de registro se revisan los datos y la documentación para validar que se cumplan los requisitos.

En 2025, la Pensión Mujeres Bienestar beneficia a 3 millones de mexicanas y para este año se espera superar 3.4 millones. El medio añade que actualmente más de 13.4 millones de personas reciben estos apoyos y que, rumbo a 2026, las proyecciones apuntan a más de 14 millones de beneficiarios.

De acuerdo con el calendario oficial, el día que te corresponde según la primera letra de tu apellido, de la semana del 22 al 26 es la siguiente:

  • Letras A, B, C | lunes 22 de junio de 2026
  • Letras D, E, F, G, H | martes 23 de junio de 2026
  • Letras I, J, K, L, M | miércoles 24 de junio de 2026
  • Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 25 de junio de 2026
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 26 de junio 2026
  • Todas las letras | sábado 27 y domingo 28 de junio de 2026
Los registros se llevarán a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de forma ordenada de de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada aspirante (X@apoyosbienestar)
Los registros se llevarán a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de forma ordenada de de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada aspirante (X@apoyosbienestar)

Cuáles son los documentos que te piden para poder registrarte en la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

Las nuevas fechas de inscripción inician el lunes 22 de junio y concluyen el próximo domingo 28 de junio.

Durante este periodo podrás acceder al apoyo con solo asistir a tu módulo y llevar los documentos que se solicitan.

Para conocer tu módulo exacto debes ingresar a la página oficial de la Secretaría de Bienestar gob.mx o acceder directamente al portal Ubica tu Módulo Bienestar.

Solo necesitas tener a la mano tu CURP:

  1. Ubica tu Módulo Bienestar.
  2. Selecciona tu entidad y municipio.
  3. Escribe tu CURP y marca la casilla de verificación.
  4. Haz clic “Buscar”.
Interior de una oficina del ISSSTE con un grupo de adultos mayores sentados en filas y otros interactuando con personal femenino detrás de un mostrador de atención.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención se ofrece de lunes a sábado entre las 10:00 y las 16:00, y el registro se distribuye según la letra inicial del primer apellido.

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