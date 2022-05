Toluca: por robo mercancía y nuevos uniformes de los Diablos Rojos, piden no comprar productos en internet

(Foto: Instagram/@tolucafc)

La directiva del club Toluca FC dio a conocer que los uniformes y demás mercancía para la próxima temporada 2022-2023 fueron robados, por lo que informaron que habrá un retraso en la entrega de la indumentaria.

Así lo anunciaron mediante un comunicado que fue compartido en sus redes sociales, donde se detalla que el contenedor del operador logístico que transportaba los uniformes fue sustraído, sin dar mayores detalles de lo ocurrido.

Por lo anterior, el equipo de los Diablos Rojos se puso en contacto con su socio comercial, el cual es Under Armour, para realizar una investigación al respecto y brindar una solución a la brevedad. Asimismo, informaron que el suministro y disposición de la mercancía robada no podrá ser entregada en tiempo y forma.

“Debido a estas desafortunadas e imprevistas circunstancias, nuestra capacidad para suministrar y poner a su disposición la mercancía y los uniformes para la temporada deportiva 2022-20223 sufrirá un retraso”

Ante el robo de mercancía, la directiva del club Toluca solicitó a sus aficionados no comprar los productos den sitios web no oficiales (Foto: Twitter@TolucaFC)

Ante el percance registrado, la directiva del Toluca señaló que informarán sobre la disponibilidad de los productos en la medida en que se vaya avanzando en las investigaciones, en un trabajo en conjunto con Under Armour.

Asimismo, solicitaron a los aficionados de los Diablos del Toluca denunciar la mercancía que se pueda llegar a ofrecer en medios no autorizados u oficiales, como sitios web o publicaciones en redes sociales, toda vez que no tienen autorización para su comercialización.

Posterior al comunicado del Toluca, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde es originario el club deportivo, dio a conocer que, por instrucciones del Fiscal General, José Luis Cervantes Martínez, dicha institución se puso en contacto con los directivos del Toluca FC con el fin de brindarles apoyo y recuperar la mercancía sustraída.

De igual manera, aclararon que los hechos ocurrieron en Veracruz; no obstante, no se especificó a qué altura, la hora, la fecha o si hubo lesionados. Posterior a la noticia, usuarios en redes sociales indicaron que han encontrado publicaciones en internet donde supuestamente se ofertan los nuevos uniformes del equipo escarlata.

Para la temporada 2022-2023, Under Armour diseño dos remeras: una color rojo escarlata y otra color blanco (Foto: facebook.com/porlabandaxd)

Hasta el momento, el distribuidor de la mercancía, Under Armour, no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Para la temporada 2022-2023 se diseñaron dos modelos distintos: una remera de color rojo escarlata con cuello blanco y otra de color blanco con cuello rojo. Ambas playeras cuentan con el escudo del Toluca en la parte superior izquierda, mientras que el logotipo de Under Armour aparece en el costado de la derecha.

Cabe mencionar que al término de la temporada regular del Clausura 2022 de la Liga MX, los Diablos Rojos se colocaron en el puesto 16 de la tabla porcentual, lo que conllevó a que la directiva ofreciera disculpas a sus aficionados. “Estamos profundamente avergonzados por el desempeño de nuestro equipo. Hemos tocado fondo y por eso rectificaremos para volver a competir donde esta institución lo merece”, expresaron en un comunicado.

Por lo anterior, el equipo de Ignacio Ambriz reconoció y aceptó pagar la multa por 33 millones de pesos por su ubicación en la tabla de cocientes, como una forma de “castigo” a cambio de evitar su descenso en la Liga MX. Los otros equipos que fueron acreedores de una multa fueron FC Juárez y Tijuana, los cuales deberán pagar 80 y 47 millones de pesos, respectivamente.

Para mejorar su posición en la siguiente temporada, el Toluca hizo refuerzos en su línea de ataque, de manera que Sebastián Saucedo se unió como uno de los nuevos integrantes de los Diablos Rojos, lo que consideró una oportunidad para conseguir el onceavo título del equipo escarlata.

