Papá de Checo Pérez respondió al chapuzón con Felipe Calderón: “Somos amigos; AMLO está enterado”

La victoria en Mónaco de Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano de Fórmula 1 junto a Red Bull Racing, fue motivo de polémica dentro de la esfera política mexicana luego de que celebrara en la mítica alberca junto al ex presidente mexicano Felipe Calderón.

Lo anterior, porque Calderón es uno de los principales enemigos públicos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, y quien tuvo que hacer diversas aclaraciones públicas ante las críticas.

A través de un mensaje para el periodista Ciro Gómez Leyva, revelado en su noticiario nocturno para Imagen Televisión, el padre del piloto mexicano de la Fórmula 1 reveló que es amigo de Felipe Calderón, sin duda.

Pero aclaró en este sentido que también es amigo de todos los presidentes de México que continúan con vida, incluido, claro, el líder de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido que llevó a Garibay hasta la diputación actual, Morena.

Felipe Calderón festejó con Sergio Pérez su victoria en Mónaco, y la política mexicana se llenó de dimes y diretes Foto: Capturas de pantalla.

Precisamente apuntó que el mismo AMLO sabe todos los pormenores de la relación que mantiene con diversos personajes de la política nacional, y que no está dispuesto a quebrantar ninguna de esas relaciones por conflictos políticos.

“Claro, somos amigos de todos los presidentes de México que viven, los Pérez no los vamos a negar nunca. Son nuestros amigos, lo he dicho, lo repito. El presidente de la República está enterado desde antes, cuando iniciamos la campaña, precisamente que mis amistades y relaciones no las voy a dejar”, advirtió Garibay.

Por último, aseguró que si bien son leales a sus amigos, hasta el momento no ha hecho negocios con ninguno de los ex presidentes o con AMLO, pues aseguró que sus objetivos para la sociedad son otros.

“Somos amigos, somos leales y buscamos el bienestar de México, no buscamos negocios. Yo no he hecho negocios con ningún presidente, son mis amigos. No se confundan”, concluyó el morenista.

Antonio Pérez Garibay también ha hecho públicas sus intenciones de ser gobernador en Jalisco (Foto: Instagram/@aperezgaribay)

Ya en otras entrevistas había declarado que incluso hay ex mandatarios que cuando visitan el estado de Jalisco, se hospedan en su casa, y aunque no dio nombres, fue una declaración que hizo al ser ligado con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, entre otros.

Antonio Pérez sueña con la presidencia de México

Y es que en los últimos meses ha declarado que México podría encontrar un buen presidente o presidenta dentro del ámbito empresarial, por lo que levantó la mano para buscar el lugar que AMLO abandonará en 2024.

En una reciente entrevista con Milenio Televisión, declaró que pese a las amistades que pueda llegar a tener con ex presidentes de México como Calderón o el propio Enrique Peña Nieto, él solamente es un “soldado de AMLO” y no recibe órdenes de nadie más.

Padre de Sergio Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, diputado federal de MORENA, aseguró que quiere ser presidente de México (Foto: Instagram/@aperezgaribay)

En ese sentido, aseguró que respetará la decisión del presidente rumbo a la elección presidencial, aunque luchará a la par de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, entre otros que buscan el puesto.

Si el presidente me dice es fulano o zutano, lo voy a respetar, pero en una de esas me toca y a lo mejor soy el piloto de Fórmula 1. Y en este país, es más fácil ser Presidente de México que piloto de Fórmula 1 mexicano”, fue la declaración de Garibay que luego lo llevó a ser duramente criticado en redes sociales.

