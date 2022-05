INE investigará a Alejandro Moreno, líder del PRI, por audios que publicó Layda Sansores

Alejandro Moreno ha descalificado los audios como parte de una campaña en su contra (Foto: Twitter/@PRI_Nacional)

La polémica sigue alrededor del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues el 4 de mayo, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó audios en lo que supuestamente Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, pactó por contratos millonarios.

Esto acarreó un sinfín de críticas para el priista y también para el Instituto Nacional Electoral (INE), al menos por parte de un sector afín al autonombrado gobierno de la Cuarta Transformación (4T) debido a que señalaron que el Instituto estaba siendo parcial.

Por ejemplo, el cineasta y defensor de la 4T, Epigmenio Ibarra, por medio de su cuenta de Twitter acusó que los Consejeros del Instituto Electoral, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama estaba guardando especial silencio en cuanto a la situación de los audios filtrados.

“Ya se les está haciendo costumbre a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama guardar silencio, ¿o ustedes creen que no merece algún comentario el audio del presidente del PRI?”, redactó el comunicador a través de sus redes sociales.

(foto: @INEMexico)

Sin embargo, el INE rompió el silencio y anunció durante la tarde de este viernes que recibieron una denuncia formal por parte de Morena en contra de Alito por los audios filtrados, por lo que llevarán a cabo una investigación para esclarecer el asunto.

“El INE recibió una denuncia formal respecto al caso de los audios del Presidente del PRI, Alejandro Moreno, presentada por Morena. El INE desplegará sus capacidades de investigación con absoluta imparcialidad y, si hay alguna conducta indebida, tomará las medidas conducentes”

En dichos audios, se puede escuchar acerca de un pago de 5 millones de dólares a un publicista para difundir una campaña sucia en contra de Sansores y así asegurar la victoria en la gubernatura del estado de Campeche en 2021.

Posteriormente, el 11 de mayo, Sansores presentó uno más en el que supuestamente estaría extorsionando a proveedores para aportar dinero a la campaña.

Y recientemente fue filtrado otro en el que presuntamente se le escucha hablar de una empresa de distribución de películas que otorgó cerca de 25 millones de pesos a su partido.

Layda Sansores filtró los audios de Alejandro Moreno (Foto: Facebook / @congresocampeche / @AlejandroMC )

A estas filtraciones, el presidente del partido ha señalado que se trata de una campaña sucia en su contra por parte de Morena, quienes buscan montar una cortina de humo para distraer a la ciudadanía de los temas importantes en el país.

Además, en entrevista con Azucena Uresti, el Moreno alegó que se trataba de audios editados y sacados de contexto para desprestigiar a la oposición, por lo que se trataba de una estrategia de un gobierno autoritario.

“Muy claro, esto es lo que hace un gobierno como lo hace el Gobierno de la República, represor, autoritario. Esas grabaciones de mi voz editadas, tergiversadas, quieren poner fuera de contexto y atacar a la oposición, quieren distraernos con este tipo de cosas”

Además acusó que se trata de un tema de espionaje, pero que no se sentía amedrentado ni intimidado pues los recursos fueron auditados debidamente por las instituciones correspondientes.

“Este gobierno a mí no me va a asustar ni me va a amedrentar. No le vamos a permitir al gobierno que se salga con la suya. El que tenga miedo, que no salga de noche”, sentenció el líder priista en la entrevista.

