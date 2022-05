“Despiadadamente destruido”: Ricardo Monreal condenó el estado en el que Morena recibió Zacatecas

Ricardo Monreal manifestó su apoyo a su hermano David, gobernador de Zacatecas (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, defendió a David Monreal, su hermano menor y gobernador del estado de Zacatecas por Morena. Esto al asegurar que la condición en la que se le entregó el estado al actual jefe del ejecutivo local fue de precariedad absoluta.

Durante el evento de clausura de la exposición “Zacatecas, tierra de artistas”, este domingo 22 de mayo, el senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo se dijo incrédulo al escuchar la descripción de David respecto al estado de la entidad; no obstante, prestó atención a la presentación de su hermano y reconoció su asombro a la pérdida del tejido social.

“Dije no, no creo que sea así: quebrado, inseguro, saqueado, despiadadamente destruido su tejido social”

David Monreal es el nuevo gobernador de Zacatecas (Foto: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro)

Sin embargo, recordó las palabras de su hermano el día de la toma de protesta cuando dijo que sabía a lo que se enfrentaba y que va a necesitar de todos para sacar adelante el proyecto de gobierno en Zacatecas. Asimismo, describió al estado como “delgado, vilipendiado, saqueado, inseguro” en el momento de la recepción del gobierno de Alejandro Tello Cristerna (2016-2021).

Después manifestó la confianza que le deposita a David y que espera que, después del gobierno del PRI, su hermano podrá llevar a cabo bien su trabajo como jefe del ejecutivo local. Cabe destacar que reconoció en todo momento los lazos que los unen y reiteró que el legislativo federal, desde el Senado, estará atento a ayudarlo como gobernador.

“Confío mucho en su talento. Claro, somos de la misma sangre, pero lo conozco bien y sé que va a cumplir. Por eso en Zacatecas tengan confianza. Yo le tengo confianza”

Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal buscan la presidencia en 2024 (Foto: Twitter / @RicardoMonrealA)

Asimismo, lo describió como “el hermano más capaz en política y en sensibilidad”. Por eso garantizó el respaldo institucional desde las facultades que posea la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores.

Cabe recordar que Monreal Ávila es de los afiliados a Morena que ya hizo de carácter público su deseo por competir de manera interna para ganar la candidatura del partido a la presidencia de México en las elecciones de 2024. En este sentido, es relevante poner en contexto que Morena es el partido con mayor popularidad, por lo que se espera que en la sucesión presidencial, la o el candidato del partido guinda sea quien gane.

Además, Ricardo Monreal ha reiterado que la construcción de su figura ante el electorado tiene una “legítima aspiración” y no se trata de una “vulgar ambición”, pues incluso desde antes que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rindiera protesta como presidente, el senador ya sabía qué papel tendría en la 4T.

Los principales de Morena acudieron a la ceremonia de David Monreal, donde se encontraron Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard (Foto: Twitter / @RicardoMonrealA)

“Lo que yo estoy haciendo es una aspiración legítima, no una ambición vulgar. Me he preparado para esta posición que intenté inscribirme durante más de 40 años de servidor público”, refirió el doctor en Derecho Constitucional de la UNAM.

Finalmente, reiteró que su trabajo cuenta con un respaldo detrás, el cual busca el consenso de las mayorías, por lo que buscará hacerse conocer entre la población para que su perfil destaque para 2023, año en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) instruirá a los partidos políticos que hagan la selección de sus perfiles para la contienda de 2024.

“Siempre me preparo en mi trabajo, nunca improviso y siempre actuó en razón de las circunstancias. Así que nadie está pensando en estar permanentemente o eternamente en una posición política”, sentenció en una conferencia el pasado 19 de mayo.

