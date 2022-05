El cuerpo de Debanhi Escobar podría ser exhumado en caso de que expertos forenses lo soliciten

Debanhi fue vista con vida por última vez el 9 de abril, su cuerpo fue encontrado doce días después (Foto: Instagram/@debanhi.escobar)

Como parte de los trabajos de investigación para el esclarecimiento de la muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León, Griselda Núñez Espinoza, dio a conocer que el cuerpo de la joven podría ser exhumado en caso de que expertos forenses así lo soliciten.

En conferencia de prensa, Núñez Espinoza comentó que, en cuanto al dictamen del caso de Debanhi, quedó documentado a través de fotografías, por lo que serán los peritos correspondientes quienes establezcan si esta información es suficiente o no para esclarecer su muerte.

“En caso de que algún experto o experta considere necesario el procedimiento de exhumación, se le solicitará ante el juez correspondiente esta exhumación para realizar las prácticas que correspondan”

Sin embargo, comentó que hasta el momento no hay información que indique la necesidad de realizarla. “La Fiscalía General de Justicia no ha considerado necesario este procedimiento”, agregó. Asimismo, indicó que se debe tener en cuenta si lo anterior no representa una situación de revictimización para Debanhi y su familia.

De igual manera, Núñez Espinoza adelantó que personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidios acudirán este fin de semana a la Ciudad de México para realizar trabajos en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia para continuar con las investigaciones del caso.

Cabe mencionar que este jueves 19 de abril, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer que se realizará un tercer dictamen de la necropsia de Debanhi, ya que los dos dictámenes periciales realizados con anterioridad supuestamente presentan discrepancias.

Información en desarrollo...