Quién es Ana Ceci, la doctora que se hizo viral por rechazar la contratación de médicos cubanos

Quién es Ana Ceci, la doctora que se hizo viral por pedir plazas para médicos mexicanos. Video: Twitter/@DraAnaCeci

Ana Ceci, como es conocida en redes sociales, es una una especialista en Genética Médica y Perinatal. El 16 de mayo compartió un video que se ha vuelto viral, en el cual expresó su inconformidad por la contratación de personal médico cubano, cuando en México hay miles de doctores mexicanos, como ella, en espera de una plaza. Al respecto expresó en el clip, que cuenta con más de un millón de vistas: “Me dirán que no necesitamos genetistas. Está bien, pero ¿y mis compañeros que salieron de cirugía, de ginecología, pediatría? No hay plazas.”

La especialista cuenta con más de 26 mil seguidores en Twitter, donde comparte información acerca de diversos padecimientos médicos genéticos como el cáncer y artículos sobre otros temas relacionados con genética, tal como la secuenciación de genoma. Ha participado también en algunos programas televisivos y es fundadora del movimiento “Soy Doctora, no señorita”, el cual busca dar reconocimiento a las mujeres en el gremio de la medicina.

Su reciente petición de plazas para los médicos mexicanos adquirió aún más fuerza por la respuesta que recibió de funcionarios que apoyan al partido político Morena y de otras figuras conocidas. Uno de los servidores públicos que respondió a su video es el Secretario de Economía de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, quien mediante un tuit le dijo: “Te reto a que en este momento seas congruente, renuncies a la plaza que tienes y te traslades a la sierra en Guerrero.”

La doctora fue señalada como presunta hija de Salvador Jara Guerrero, ex gobernador de Michoacán. Foto: Twitter/@AndreyGMaya

La doctora también fue atacada por usuarios simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación (4T), quienes la han señalado como presunta hija de Salvador Jara Guerrero, ex gobernador priista del estado de Michoacán. De acuerdo con información publicada por varios medios en 2017, el político fue acusado por la desviación de casi cuatro mil millones de pesos durante su mandato.

Aunque no respondió directamente a los señalamientos por su presunta relación familiar con Jara Guerrero, este 17 de mayo la especialista publicó un tuit en el que expresó: “No tengo vínculos ni me interesa tenerlos con algún partido político. Esto lo hago porque los médicos mexicanos #AquíEstamos”. Además compartió un segundo video en respuesta a los ataques que ha recibido, el cual cuenta con más de cincuenta mil vistas.

La genetista respondió a los ataques en su contra mediante un segundo clip. Video: Twitter/@DraAnaCeci

En su más reciente mensaje videograbado reafirmó la disposición del personal médico mexicano a prestar sus servicios profesionales. Dijo: “Esto no se trata de mi, Por eso monté la página de internet en la que ya tenemos más de mil trescientos médicos registrados que llevamos tiempo esperando una plaza y que estamos dispuestos a ir a trabajar. Dicen que somos fifis, que somos mercenarios pero no, somos personas que necesitamos un sueldo digno.”

Ana Ceci se volvió viral en medio de la polémica por la contratación de personal médico de Cuba. Screenshot: Twitter/@DraAnaCeci

Cabe señalar que Ana Ceci tiene también una cuenta en TikTok, al cual están suscritas un millón trescientas mil personas. Los videos que comparte en esta red social son principalmente humorísticos, sobre genética y Covid-19 y entre los que tienen más vistas están uno de humor titulado “Sal con una doctora”, otro sobre “Cosas que heredas de papá” y uno sobre la iniciativa #NoSoyDoctoraNoSeñorita, en el que hizo una compilación de la estigmatización de la que son víctimas las mujeres profesionistas del sector salud.

El revuelo que causó en redes se dio en medio de la polémica por la contratación de médicos cubanos. La medida fue anunciada el pasado 9 de mayo por Andrés Manuel López Obrador, quien firmó un convenio con el dictador cubano Miguel Díaz Canel para contratar a 500 doctores de Cuba ante la “falta de especialistas”.

