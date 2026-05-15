Explosión en Amatitán, Jalisco: videos captaron el momento exacto en que “toritos” provocaron incendio en fiesta patronal

Así fue la explosión en Amatitán: videos revelan cómo un torito alcanzó puestos con gas LP. (Capturas de pantalla)

Lo que comenzó como una noche de danzas, música y quema de “toritos” terminó en escenas de pánico en la plaza principal de Amatitán, Jalisco, luego de que una explosión provocada por pirotecnia alcanzara puestos de comida con tanques de gas LP.

Videos captados por asistentes y algunas transmisiones en vivo en redes sociales documentaron el instante en que las llamas se propagaron entre familias, músicos y comerciantes durante las fiestas patronales, que se realizan desde hace varios días.

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La explosión registrada en la plaza principal de Amatitán durante las fiestas patronales dejó escenas de pánico y un saldo preliminar de varias personas lesionadas, algunas graves, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado la cifra oficial.

Un “buscapiés” desató el caos entre los asistentes

El estallido ocurrió en la plaza principal de Amatitán durante la quema de “toritos” pirotécnicos; versiones preliminares señalan que el fuego alcanzó puestos de comida abastecidos con gas LP. (Facebook: Voz del Norte)

La celebración comenzó con danzas tradicionales en el atrio principal de la iglesia, con familias completas, niños y jóvenes reunidos bajo decoraciones de papel picado en rojos y amarillos.

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La quema de “toritos” era el siguiente momento de la festividad, y los asistentes se acomodaron cerca del atrio para observar el espectáculo pirotécnico. Nadie anticipó lo que ocurriría minutos después.

En los videos difundidos se observa a personas manipulando los artefactos pirotécnicos, mientras familias con niños permanecían a escasa distancia del lugar donde se realizaba la quema. Las grabaciones muestran desde distintos ángulos a un hombre con un torito paseando de un lado a otro de la plaza segundos antes del estallido, mientras las chispas comenzaban a dispersarse por el suelo.

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De acuerdo con reportes preliminares, un “buscapiés” se desplazó por el piso hasta alcanzar un puesto de frituras donde había cilindros de gas LP y aceite hirviendo. La detonación fue inmediata.

Las llamas se propagaron con rapidez hacia los árboles y el papel picado que adornaba la fachada de la iglesia, lo que incrementó la magnitud del incendio y dificultó la evacuación del lugar. Testigos reportaron que varios tanques de gas estallaron de manera sucesiva, en los clips también se escuchan varias detonaciones.

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Así fue la explosión en fiestas patronales en Amatitán, Jalisco. (X/@RiGarciaJal)

En los videos se escuchan gritos de advertencia entre los asistentes: “sálganse, sálganse, aguas, aguas”, mientras otras personas intentaban ayudar a quienes quedaron atrapados entre las llamas.

También se ve a personas sobre el piso en el área de la explosión, mientras otras huían entre el humo y las chispas. En uno de los clips se escucha a un testigo preguntar: “¿fue el tanque de gas el que tronó?”, a lo que otra voz responde afirmativamente. También se escuchan indicaciones de quienes intentaban auxiliar a los presentes: “Agáchate, agáchate”.

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Parte del incidente fue transmitido en vivo por asistentes desde sus celulares, lo que permitió documentar en tiempo real tanto el ambiente festivo previo como el momento exacto del estallido y el pánico que siguió.

Una fuerte explosión registrada durante las fiestas patronales de Amatitán dejó varias personas heridas y provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. (Redes sociales)

Rescate, autoridades y reacción oficial

Las imágenes posteriores mostraron los restos calcinados de un puesto ambulante y cilindros de gas entre escombros y basura esparcida frente a la iglesia. La fachada del templo presentó daños visibles y manchas de hollín, mientras cables caídos y estructuras destruidas complicaron las labores de auxilio. Paramédicos y cuerpos de emergencia permanecieron en la zona resguardada, trabajando entre los escombros para atender a los heridos.

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Versiones extraoficiales señalaron que el número de lesionados osciló entre veinte y cincuenta personas, con al menos seis en estado grave por quemaduras. Los heridos más críticos fueron trasladados de urgencia a hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

El Gobierno Municipal de Amatitán informó que activó de inmediato los protocolos de emergencia y coordinó la atención con el Gobierno del Estado de Jalisco y municipios vecinos. A través de redes sociales, Protección Civil y Bomberos de Amatitán agradeció el apoyo de voluntarios, civiles y corporaciones de emergencia de la región.

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(Captura de pantalla)

Más tarde, Salvador Zamora, informó a través de redes sociales que el Gobierno del Estado se encontraba en coordinación permanente con el Gobierno Municipal de Amatitán tras el accidente.

(Captura de pantalla)

Zamora señaló que elementos de la Policía Regional y personal de Protección Civil Jalisco ya se encontraban en el lugar para reforzar la atención y el apoyo a las personas lesionadas, y reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, facilitar el paso de las unidades de emergencia y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

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