Denise Dresser y Javier Lozano tundieron a Fadlala Akabani por crítica a médica mexicana: “Son soberbios”

Diversas opiniones, tanto a favor como en contra, han surgido desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que su administración contratará a más de 500 médicos de origen cubano para que ejerzan en tierra azteca.

El descontento que más ruido a causado es el de los médicos mexicanos que han reprobado el actuar de López Obrador. Aunado a ello, por medio de redes sociales se viralizó un video en donde una especialista en Genética Médica y Perinatal que se identificó como Ana Ceci aseguró que en México escasean las plazas de trabajo en su ámbito.

“No hay plazas, no hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Genética, la especialidad del futuro en Estados Unidos y en Europa y en México no hay plazas. Me dirán ‘pero es que en México no necesitamos genetistas’. Bueno, está bien. ¿Pero y mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría? No hay plazas. Dice el presidente que las plazas están en zonas rurales. Tengo muchos amigos que quieren regresar a sus provincias a ejercer. ¿Dónde están las plazas?”, señaló la doctora.

Tras la publicación de la doctora Ana Ceci, el secretario de Economía de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, retó a la médico a, según sus declaraciones, poner el ejemplo y hacer válido su juramento Hipocrático: “Te reto a que en este momento seas congruente, renuncies a la plaza que tienes y te traslades a la sierra en Guerrero y pongas el ejemplo. Haz válido el juramento Hipocrático y ve a dónde más se necesita a un médico. Lo demás es pose barata. El teléfono del @Tu_IMSS 55 5238 2700″, señaló el funcionario público en redes.

Por su parte, la politóloga Desnise Dresser utilizó su cuenta oficial de Twitter para repudiar las declaraciones del funcionario público: “Te reto a que en este momento seas un hombre educado, capaz de entender el sentido fundacional del juramento Hipocrático, y no lo retuerzas con fines políticos. Haz válido el juramento que hiciste como funcionario público y no uses poses baratas para acosar a una ciudadana”.

Mientras tanto, Javier Lozano, ex secretario del Trabajo y Prevención Social (STPS) y militante del partido Acción Nacional (PAN), se solidarizó con la profesional de la salud y mandó una dura crítica a Fadlala Akabani: “¿Pues qué comen o toman este tipo de “servidores públicos”? Son soberbios pero prepotentes. Mi solidaridad con la Doctora”.

Cabe mencionar que el secretario de Economía de la CDMX no fue el único funcionario perteneciente a la autollamada Cuarta Transformación (4T) que reaccionó a al video que compartió la doctora Ana Ceci, pues la senadora y secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, cuestionó a la médica mexicana sobre él número de especialistas que hay en comunidades marginadas.

“El presidente ha dicho que no hay especialistas que quieran ir a las zonas más marginadas y alejadas del país. ¿Podemos negar esa realidad; que hay comunidades sin los mínimos especialistas? Aunque es bueno saber que tus amigos sí quieren ir”, sentenció la morenista.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) el número de especialistas certificados en México actualmente es de 135 mil 046, lo que equivale a 107.2 médicos por cada 100 mil habitantes.

