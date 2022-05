AMLO candidateó a Hugo López-Gatell como presidenciable para 2024 FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Recientes encuestas que miden la preferencia presidencial rumbo a las elecciones de 2024 posicionaron al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y dirigido actualmente por Mario Delgado.

La consultora México Elige, por ejemplo, posicionó hace un par de días a Marcelo Ebrard como el preferido de la coalición Juntos Haremos Historia, con hasta el 26.3% del total de encuestados, seguido por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum con el 19.3 por ciento.

Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado al respecto durante la conferencia mañanera; cuando lo encararon sobre el hecho de tener una supuesta candidata favorita para que sea la sucesora de la Cuarta Transformación (4T) en el poder, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, y un Plan B, el secretario de Gobierno, Adán Augusto, quien fue vitoreado, aplaudido y festejado por diputadas y diputados hace poco menos de un mes.

Aunque López-Gatell pudiera ser parte de las encuestas, actualmente Marcelo Ebrard lidera las preferencias FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En primer lugar, el mandatario mexicano aclaró que desde que llegó la Cuarta Transformación a la silla presidencial, se acabaron los “tapados”, refiriéndose a que durante los gobiernos anteriores, meses antes de iniciar las campañas “se destapaban” los nombres de los candidatos favoritos a la presidencia y quienes resultaban serlo al final. El proceso de elección muchas veces quedaba en el aire o era cuestionable.

“En primer lugar, ya no hay ‘tapados’, eso que duró más de 100 años. Ya lo hemos hablado, eso lo inventó Porfirio Díaz, el primer ‘tapado’ que hubo fue Manuel González. Ya no hay eso, ya no hay ‘tapados’, no hay ‘tapados’, todos tienen derecho, de acuerdo a la Constitución, a votar y a ser votado”, aclaró el jefe del Ejecutivo Federal frente a reporteras y reporteros nacionales.

Por otra parte, celebró que haya revelo generacional dentro de la política mexicana, específicamente dentro de Morena, y de manera particular, dentro de su coalición rumbo a las elecciones presidenciables de 2024.

Lo anterior, puesto que es el presidente de mayor edad que ha tomado el mando del país después de Adolfo Ruiz Cortines; “por eso dicen mis adversarios que ya estoy chocheando”, recordó.

Claudia Sheinbaum ha sido calificada como la favorita de AMLO rumbo a la presidencia FOTO: JUAN SOTELO/CUARTOSCURO.COM

Y al ser cuestionado sobre esos relevos generaciones rumbo a la presidencia, recordó, desde luego, a Claudia Sheinbaum, pero también a dos de los presentes en la conferencia mañanera: Zoé Robledo, director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien fue la cara de la Secretaría de Salud (SSa) durante la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, mencionó específicamente a tres que pudieran adelantarse en las preferencias de su partido y de la gente: Claudia Sheinbaum, a quien dijo querer mucho; Adán Augusto, su paisano; y Marcelo Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores, quien “está haciendo un trabajo de primera”, de acuerdo con el presidente.

También informó que no será él ni nadie del partido quien imponga a un candidato, pues los estatutos del propio partido dicen que se puede hacer una elección por encuesta para dar con el elegido, misma a la que incluso él se sometió.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, deberá participar en la encuesta si quiere ser candidato OTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Agregó en este sentido que quienes decidan participar, deben estar conscientes de sus posibilidades, pues no se trata nada más de un proceso para que aparezca en el currículum, debe ser serio, pues se trata de dirigir a todo un país.

Otros de los nombres que han sonado como posibles candidatos son la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal.

SEGUIR LEYENDO: