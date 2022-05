José Ramón López Beltrán celebró 10 años del movimiento #YoSoy132: “Gran espíritu combativo”

El hijo mayor de AMLO conmemoró un aniversario más de este movimiento de protesta (Foto: Twitter)

El movimiento estudiantil #YoSoy132 marcó un antes y un después en las protestas contra las injusticias sufridas por este sector, además de que tuvo una fuerte injerencia en la agenda política de México.

Dicha generación de jóvenes nació hace 10 años y, en un aniversario más de su surgimiento, fue celebrada por el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramón López Beltrán, desde su cuenta oficial de Twitter.

En un mensaje, acompañado de una fotografía suya con la playera del movimiento estudiantil señaló uno de los logros más importantes, cambiar la vida pública de México con un espíritu combativo desde sus propias trincheras.

“Hace 10 años comenzó el movimiento #YoSoy132. Fue fascinante lo que lograron desde sus trincheras para hacer realidad los grandes cambios que ahora se están dando en la vida pública de México. Gran espíritu combativo y de lucha la de esa gran generación de jóvenes”, escribió el primogénito del tabasqueño.

(Foto: Twitter)

De inmediato, usuarios de esta red social respondieron a López Beltrán y señalaron que algunos de los participantes de este movimiento terminaron dentro de la política o en medios de comunicación, mismos que fueron duramente criticados durante sus protestas.

También resaltaron el origen del movimiento, el cual fue en la Universidad Iberoamericana (Ibero), cuando 131 estudiantes se organizaron en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto (EPN) cuando asistió a las instalaciones educativas a realizar una conferencia.

La Ibero también emitió un comunicado para conmemorar esta fecha tan representativa. La doctora Maricela Portillo, quien ha realizado diferentes investigaciones sobre el tema, refirió que los testimonios recopilados a lo largo del tiempo, reflejaron que el movimiento fue un aprendizaje político.

“Una oportunidad única que permitió la conformación de una red de activistas, un movimiento que conectó a jóvenes de todo el país, no sólo de la Ciudad de México, y que ha pervivido a través del tiempo”, declaró la académica.

El movimiento estudiantil #YoSoy132 se caracterizó por protestar contra el entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto (Foto: Reuters)

Asimismo, resaltó que la visibilización del movimiento posibilitó el acceso a la tecnología, la conectividad y la apropiación tecnológica, especialmente con las redes sociales, situación que logró la viralización del material y la construcción de redes.

“Las derivas del movimiento #YoSoy132 se han hecho presentes en las movilizaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; en Verificado 19S, luego del terremoto del 19 de septiembre de 2017, y especialmente en las acciones globales del movimiento feminista. En un contexto de alta polarización política, control de las redes sociales, crisis políticas, ambientales, las y los activistas que participaron en el movimiento #YoSoy132 se ha insertado en la arena pública y política”, sentenció la doctora Maricela Portillo.

Cabe recordar que el enojo de los jóvenes universitarios surgió cuando el político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) justificó su participación en la represión sufrida en San Salvador Atenco, Estado de México.

Durante la visita , el estudiantado salió a gritar consignas en contra del entonces ex candidato “Asesino, cobarde, fuera Peña, la Ibero no te quiere, Atenco no se olvida” fueron unas de las cosas que los alumnos gritaron con la llegada de Peña Nieto a las instalaciones.

López Obrador, durante una conferencia de prensa matutina llevada a cabo el mes de octubre del año pasado, destacó el papel que tuvo este movimiento de protesta contra el entonces candidato priista Peña Nieto, el cual tuvo que esconderse en un baño de la Ibero para evitar la confrontación directa con el alumnado.

