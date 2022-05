Edomex: vincularon a proceso a los 30 detenidos acusados de realizar presuntos fraudes en un call center de Ecatepec

Con la información bancaria recabada, los ahora detenidos realizaban compras en línea (Foto:@FiscaliaEdomex)

El grupo de más de 30 personas detenidas acusado de realizar presuntos fraudes bancarios desde un falso “Call Center” en el municipio de Ecatepec, Estado de México, fueron vinculados a proceso por la falsificación y utilización indebida de títulos al portador.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia (FGJ) estatal y detalló que a cada uno de ellos se le dictó la medida cautelar consistente en garantía económica por 160 mil pesos, así como la presentación periódica a la Unidad de Medidas Cautelares.

Se trata de 14 hombres y 16 mujeres, quienes fueron detenidos a principios de mayo en el Edomex por parte de elementos de la Fiscalía y de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec. La mayoría es de 20 a 30 años de edad. En un primer momento se informó que se trataba de 32 personas, entre ellos dos menores de edad.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Guadalupe Victoria, desde donde hacían llamadas telefónicas para obtener información y datos bancarios de diversos cuentahabientes y así realizar compras en línea. Los detenidos presuntamente laboraban en este centro de comunicaciones apócrifo.

Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social del municipio de Ecatepec (Foto:@FiscaliaEdomex)

En la vivienda fueron hallados equipos de cómputo y telefonía móvil con información de cuentas crediticias, como números de tarjetas de crédito, nombres de clientes, números telefónicos, tipo de tarjeta y número de crédito.

“Las labores de investigación permitieron la ubicación del lugar donde presuntamente se realizaban llamadas telefónicas para solicitar información con engaños a los usuarios bancarios y posteriormente utilizaban esos datos para efectuar compras en tiendas en línea o disposición de recursos”

Al no acreditar la procedencia lícita de dicha información, los detenidos fueron trasladados al Centro de Justicia, donde se inició una carpeta de investigación en su contra. Por lo anterior, más tarde fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social del municipio de Ecatepec.

Además de la falsificación de títulos al portador, los detenidos fueron acusados de la utilización de documentos de crédito público y documentos relativos al crédito, por lo que también se les prohibió acercarse a las víctimas y testigos, así como salir del territorio mexicano durante el tiempo que dure su proceso legal.

Las denuncias por fraude bancario por internet aumentó 52% en 2021 (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el año pasado se reportó un aumento del 52% en las denuncias respecto a fraudes bancarios por internet en comparación con un año previo, con 24 mil 215 reclamaciones.

Asimismo, la Condusef dio a conocer que de enero a agosto de 2021, el 43% de las reclamaciones provenientes del Edomex estaban relacionadas a posibles fraudes bancarios, en su mayoría a través de llamadas telefónicas, páginas de internet apócrifas y cajeros automáticos.

La mayoría de las quejas se realizaron desde Ecatepec, Toluca y Naucalpan, concentrando el 21% de las reclamaciones de los 121 municipios que integran el Edomex. Del total de los reclamos, el 27.9% provenían de personas adultas mayores, según la Condusef.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) existen cuatro tipo de modalidades de fraude bancario: por voz automatizada, por un mensaje de texto, por correo electrónico y por remitente enmascarado.

Ante ello, se recomienda no proporcionar datos personales a través de llamadas telefónicas, no acceder a páginas de internet por medio de redes sociales, no contratar servicios que garanticen eliminar tu historial crediticio, así como consultar información sobre tu cuenta bancario solo a través de los números oficiales de tu banco.

