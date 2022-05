Violencia familia, abuso sexual y discriminación: la realidad de los niños que viven con VIH-Sida en México

Violencia familia, abuso sexual y discriminación: la realidad de la situación de los niños que viven con VIH-Sida en México. (Imagen: Infobae México/ Casa de la Sal)

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México residen 130 millones 118 mil 356 habitantes, de los cuales, las niñas y niños de 0 a 17 años, representan el 30.2% y se distribuyen en 49.1% de mujeres y 50.9% de hombres.

Y aunque el gobierno mexicano ha establecido leyes que protegen y promueven los derechos de este sector de la población, la realidad es que las infancias en México están expuestas a un sinnúmero de situaciones como la violencia que, a veces, ocurre dentro de sus mismas casas.

Las agresiones que pueden vivir abarca desde los gritos y golpes, hasta abusos físicos e incluso sexuales, que además de serios problemas psicológicos, incluso pueden derivar en graves enfermedades.

En el marco del día de la niña y el niño que en nuestro país se celebró el pasado 30 de abril, Infobae México platicó con La Casa de la Sal A.C, una asociación civil que da apoyo integral a niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores con VIH Sida, una enfermedad que a pesar de sus más de 40 años de existencia, sigue siendo un estigma para quien la padece.

Pero si se conjunta con la pobreza y la desinformación, puede derivar en casos tan graves como el de amenazas de homicidio, el abandono de la familia y la falta de atención médica.

Discriminación y violencia

El 1 de diciembre del 2021 se cumplieron 40 años de conmemorar la respuesta contra el VIH Sida. Durante estas cuatro décadas se han generado avances científicos que han permitido mejorar la atención a las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), impactando de manera positiva en su calidad de vida.

Pese a ello, los mitos y creencias alrededor de este padecimiento siguen estando presentes, sobre todo en comunidades que no están muy urbanizadas. El acceso a los servicios médicos y que se respeten sus derechos más básicos sigue siendo un tema complicado para este sector de la población.

Si la situación de discriminación es fuerte para un adulto, en el caso de los niños es más complicado, ya que no alcanzan a comprender por qué no pueden hablar abiertamente sobre su enfermedad, así lo explicó a Infobae México Carlos García, Coordinador de Comunicación y Diseño de la asociación civil La Casa de la Sal, la cual atiende a niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad diagnosticados con el VIH-Sida.

“La discriminación en las infancias es muy diferente a la que viven los adultos… es más notoria la discriminación en la adultez y en las infancias es muy diferente (...) La mayoría de los niños que viven con el diagnóstico es porque nacieron con él, entonces ya están acostumbrados a tomar un medicamento que va a ayudar a cuidarse. Ellos normalizan vivir con el diagnóstico y para ellos vivir con el VIH es algo con lo que me tocó nacer y ya están acostumbrados (..) ellos no lo ven con todo este prejuicio y todo este estereotipo como en una persona adulta”, explicó.

Pero además, las infancias que viven con VIH-Sida también pueden enfrentarse a casos de abusos sexuales o suelen quedar alejados de sus familias, ya sea porque sus padres ya fallecieron a causa de la enfermedad, o porque sufren algún tipo de violencia y su permanencia en el seno familiar ya no es posible.

Otro sector muy vulnerable es el de las mujeres, quienes suelen ser contagiadas de VIH- Sida por su pareja o esposo y si ella queda embarazada, contagia a su bebé vía perinatal. Desafortunadamente, el diagnóstico de la enfermedad de una mujer embarazada suele ser tardío y no recibe tratamiento retroviral, por lo que el producto nace con la enfermedad.

Infancias vulnerables

La Lic. María del Socorro García Estrada, Directora de Programas Clínicos en La Casa de la Sal, A.C contó a Infobae México la historia de una mujer originaria de una comunidad en extrema pobreza, enclavada en el estado de Oaxaca, y quien tuvo que abandonar a sus dos hijos, de 3 y 1 año de edad, luego de recibir amenazas de homicidio después de que se filtró entre la comunidad -que se rige por usos y costumbres- que ella padecía la enfermedad.

Esta mujer -de quien se reserva su identidad- adquirió la enfermedad a través de su esposo, pero se enteró de su padecimiento una vez que él fallece. De alguna manera, la información llegó a oídos de los habitantes de su comunidad y amenazan con lincharla, por lo que huye de la población que no le permite llevarse a los niños, por lo que dejó a sus pequeños a cargo de sus abuelos.

Una vez en la Ciudad de México, en donde ya recibe atención médica y psicológica, intenta traer a sus niños para hacerles estudios y saber si ellos también padecen la enfermedad, pero sus padres ya no le contestan y ella no puede regresar a la comunidad por el riesgo de que sea asesinada.

“No se le permite a la señora, la misma comunidad (que se rige por usos y costumbres), no se lo permiten, sale ella huyendo y tuvo que dejar a sus dos hijos con sus papás, no ha vuelto a tener comunicación de sus padres porque ya no le contestan”, señaló la Lic. Socorro García.

De acuerdo con Censida, hasta diciembre de 2021 en México de diciembre de 2021 hubo 10 mil 388 menores de edad diagnosticados con VIH-Sida. Muchos de ellos contrajeron la enfermedad por vía sexual.

Aunque toda la situación ha sido muy impactante para ella, su mayor preocupación son sus hijos, ya que en caso de que estén enfermos, no tienen el tratamiento que necesitan para combatir la enfermedad.

La Directora de Programas Clínicos en La Casa de la Sal, A.C también compartió el caso de una familia en el que mamá y papá padecen la enfermedad, pero sus tres hijos se encontraban sanos.

Sin embargo, al paso del tiempo uno de los menores, de 9 años de edad, comenzó a mostrar síntomas de Herpes, por lo que al realizarle estudios fue diagnosticado como positivo al VIH.

La duda ahora es cómo fue que el niño se contagió si en México y el mundo permaneció un largo periodo en cuarentena debido a la pandemia de COVID-19.

La Lic. García Estrada señaló que la situación ya se está investigando ya que podría convertirse en un caso médico-legal.

“Para poder ser considerado un caso médico legal intervienen varios actores dentro de las instituciones de salud, dentro del mismo DIF (Desarrollo Integral para la Familia), dentro de todas las circunstancias que están en torno al caso de un menor de edad; es algo muy complejo, es algo que toma tiempo. De todos modos es urgente que tome el tratamiento retroviral, porque está confirmado que tiene VIH”, destacó.

“Los estudios, los protocolos que mandan los jueces cuando llega un caso ya directo por ministerio público y llega a manos de un juez, cuando es caso pediátrico por abuso sexual, lo que procede a nivel profiláctico, a nivel de prevención, al igual que un adulto, se tiene que mandar tratamiento antirretroviral por un mes. Las cuatro primeras semanas después de la agresión sexual se tiene que tomar antirretrovirales. Obvio lo suministra un médico (...) sobre todo tratándose de menores de edad (...) y después de dar este medicamento se hace un seguimiento de cada tres meses hasta dos años para descartar que este menor de edad haya adquirido el VIH por agresión sexual”, destacó.

La Directora de Programas Clínicos en La Casa de la Sal, A.C resaltó los datos de Censida que alertan que entre los 15 y 19 años de edad, alrededor de 40% mujeres y 60% hombres, se han contagiado de VIH por vía sexual, por lo que destacó la importancia de redoblar la información para evitar más casos de la enfermedad.

Pero en varios casos, menores de edad han sido contagiados luego de sufrir un abuso sexual.

La Lic. García Estrada expuso el caso de un niño de 10 años que fue abusado sexualmente y también vivió violencia intrafamiliar, por lo que el equipo interdisciplinario de La Casa de la Sal le dio el acompañamiento que necesita.

“Aproximadamente hace tres semanas dimos también el acompañamiento a un jovencito, a un niño de 10 años de edad, también violencia intrafamiliar, con VIH confirmado, y tiene que contestar preguntas, recordar al agresor, porque esto tiene mucho tiempo atrás. No pensamos en los niños, pensamos que están protegidos y que por ser menores de edad están cuidados y están exentos de esto.. esto nos está alcanzando”, alertó.

Es por eso que, insistió, es indispensable que la educación sexual integral se dé en escuelas y en los hogares “que haya educación a los padres de familia, que haya más difusión de las campañas de prevención de violencia para los niños, niñas y adolescentes y que se den a conocer la prevención en caso de violencia sexual, porque sigue habiendo casos en donde pasan más de 72 horas y ya no son candidatos a tomar la medicina profiláctica.. siempre se tiene que tomar antes de 72 horas (,...) y en caso de jovencitas en edad fértil, la prevención de embarazo no planeado”, destacó.

“(...) Por protocolo, la Secretaría de Salud, la Norma 010 que es la que dice que se debe dar esta profilaxis.. tengan o no tengan Seguro Social (IMSS) o ISSSTE, pueden acudir ante una violencia sexual, a cualquiera de las dos clínicas Condesa (ubicadas en Condesa e Iztapalapa) de manera inmediata (en donde son) excelentemente atendidos”, dijo.

Informó que el Centro Infantil y Juvenil (CIJ) de La Casa de la Sal recibe a menores de edad que tienen implicaciones jurídicas derivados por Procuradurías o por el DIF.

“No quisiéramos que siguieran dándose esos casos. Definitivamente queremos que la gente no se infecte de VIH, sean niños, adolescentes o adultos mayores”, reconoció.

García Estrada alertó que los casos de contagios entre adultos mayores también está creciendo de manera alarmante.

" Pensamos que el adulto mayor no tiene riesgos de transmisión.. por supuesto que los tiene. ¿Qué recomendación hacemos? La información y la educación nos da posibilidades de tomar decisiones, posibilidades de cuidarnos, de cuidar a los demás y a no discriminar porque todo lo que gira en torno al VIH es la discriminación. No puede criminalizarse a una mujer o a un hombre que tiene VIH por el solo hecho de tenerlo y que no se tenga solo la idea que esto le da solamente a hombres que tienen sexo con hombres. Todas las personas al estar vivas estamos en riesgo.. puede ser vía sanguínea, puede ser vía sexual o vía perinatal... información y por favor no discriminación”, enfatizó.

La labor de La Casa de la Sal

La Casa de la Sal AC, es una asociación civil que inició sus labores altruistas hace 35 años. (Foto: cortesía La Casa de la Sal)

De acuerdo con Carlos García, coordinador de Comunicación y Diseño de La Casa de la Sal, la labor de esta asociación inició hace 35 años, dando acompañamiento integral a las personas que viven y conviven con VIH desde la infancia hasta personas de la tercera edad.

“Iniciamos labores desde 1986. Tuvimos la fortuna de acompañar a una de las primeras personas diagnosticadas con SIDA en México, se llamaba Gilberto, quien nos solicita retirarlo del hospital para que pueda morir en su casa y en agradecimiento, nos da las instalaciones en donde ahora están nuestras oficinas (en la colonia Clavería de la alcaldía Azcapotzalco) y que hace un tiempo fue el albergue de los niños que tenemos”, contó.

Resaltó que todos los servicios brindados por esta asociación son absolutamente gratuitos y precisó que en el caso de la atención que le dan a los niños con VIH son derivados por medio del DIF, quienes son atendidos a través del CIJ.

“Se les brinda todo lo que es calzado, techo, comida, educación, medicamentos y además los niños con el diagnóstico y en situación de orfandad tenemos muchos servicios de acompañamiento para personas que viven o conviven con VIH”, dijo.

En estos momentos, el albergue de la asociación brinda educación, alimentación, calzado y atención médica a siete niños enfermos de VIH-Sida. (Foto: cortesía Jimena Rodríguez, voluntaria de La Casa de la Sal)

“(...) Ahorita tenemos siete niños, pero tienen absolutamente todo lo que necesitan y ellos tienen educación privada ya que en ocasiones en las escuelas públicas se les pide que no den a conocer que los niños padecen la enfermedad para evitar ‘escándalos’ con los padres o tutores de los otros niños, lo que es un acto de discriminación ya que no tendrían por qué ocultarlo (...) nosotros tenemos a los niños desde los cero meses hasta los 18 años en el CIJ y están el tiempo que es necesario”, resaltó.

“Tenemos niños que son huérfanos. Por lo regular, el marido se infecta con el VIH, va con la mamá y la infecta y ella en el embarazo infecta al bebé… y casi siempre son diagnosticados de manera tardía porque no tenemos esta cultura de prevención y esta cultura de aplicarnos pruebas de VIH una vez al años que es lo que deberíamos de hacer. Entonces como ya es muy tarde el diagnóstico, estas personas fallecen como consecuencia del SIDA. Tenemos niños que sí son huérfanos y tenemos niños que sí tienen familia pero que viven conflictos sociales y familiares demasiado complicados que les impiden estar bajo su tutela”, contó.

Al ser una asociación civil, La Casa de la Sal se sostiene de los donativos que les brindan empresas y personas que desean ayudar, pero además, también hay quien dona su tiempo como voluntarios. Carlos García explicó este proceso.

“(...) Tenemos el apoyo de muchas empresas, que es como nos vamos ayudando. Los productos que nos llegan los sacamos a la venta y es como nos ayudamos.. de repente nos llegan muebles, electrodomésticos, línea blanca, ropa, calzado, de todo… y es de donde nosotros vamos recaudando fondos y de todo el apoyo que nos llega. El CIJ es el que más necesita el apoyo, porque hay que pagar la colegiatura de los niños, la ropa; si perdió los lentes y hay que comprar otros, que se enfermó y hay que llevarlo al médico… es gasto tras gasto”, señaló.

La Casa de la Sal otorga servicios interdisciplinarios de maneta gratuita. (Foto: cortesía La Casa de la Sal AC)

“Si alguien desea ser voluntario lo único que tendrían que hacer es ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y de la página web, en todas estamos como La Casa de la Sal AC. La página es casadelasal.org.mx, se ponen en contacto con nosotros, hacemos este filtro de en dónde les gustaría estar, se pasa al departamento de Recursos Humanos y voluntariado, se hace una entrevista para ir haciendo el filtro porque tenemos población muy vulnerable y tenemos que estar muy seguros y respaldados”, detalló.

Tanto Carlos García como María del Socorro invitaron a las personas a informarse sobre el VIH para concientizarse sobre la enfermedad “porque nos va ayudando como sociedad a ir mejorando y cuestionarnos si es necesario la existencia de instituciones como La Casa de la Sal”.

“Hoy en día es muy fácil controlar el VIH, pero el avance médico no es el necesario, porque el VIH no ha sido atendido como debería de serlo, ya vamos para 40 años de la pandemia y por ejemplo no hay una cura, no hay un medicamento para infancias, no hay un medicamento del todo amigable para una mujer que está embarazada . Hay un avance, por supuesto. Hoy en día hay una pastilla, pero nos falta muchísimo si comparamos con COVID, cuánto se tardaron para sacar una vacuna preventiva”

“Ahora nos falta este avance social para que realmente la pandemia de VIH pueda ser atendida como debe de ser, es una pandemia que está totalmente invisibilizada”, finalizó Carlos García.

