“Eres un eunuco”: Fernández Noroña tundió a Sergio Mayer por apoyar a Héctor Suárez Gomís

Fernández Noroña se lanzó contra Sergio Mayer en favor de Vicente Serrano (Fotos: Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por parte del Partido del Trabajo (PT), se lanzó contra Sergio Mayer, actor, empresario y ex legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por haber aplaudido la presunta agresión de Héctor Suárez Gomís hacia el periodista Vicente Serrano.

A través de su cuenta de Twitter, Mayer Bretón criticó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condonara las acciones de Suárez Gomís, no obstante, aseguró que él periodista “sólo busca rating y que lo mencionen en la ‘mañanera’”.

“¡Que belleza! Aunque soy promotor de #NoALaViolencia, leo y me entero que @PelonGomis le dio un estate quieto al provocador y lame huev*s de @_VicenteSerrano , jajaja @CNDH no hagan el ridículo, no les corresponde opinar, además, él solo busca rating y que lo mencionen en la mañanera”, fue el primer mensaje que publicó Sergio Mayer por medio de redes sociales.

El actor y el periodista se encontraron en un centro comercial de la CDMX (Fotos: Instagram@pelongomis/@sin_censura_vicente_serrano)

Posteriormente, el ex legislador del partido guinda reaccionó a la publicación del periodista Carlos Jiménez en la que notificó que El Pelón se encontraba en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de la denuncia que efectuó Vicente Serrano por presuntamente haberlo agredido. Ante ello Sergio Mayer dijo: “Yo pago los lentes e invito unas cervezas”.

Por su parte, Fernández Noroña repudió las declaraciones de Sergio Mayer y lamentó que haya formado parte de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), la cual es liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena.

“Eres un eunuco. Nunca debiste ser parte de nuestro movimiento”, escribió el petista ante los comentarios de Mayer Bretón.

Fernández Noroña repudió los comentarios del ex Garibaldi (Foto: Twitter)

Sin embargo, las declaraciones de ex Garibaldi no cesaron, pues en otro post lamentó el asesinato del periodista Luís Enrique Ramírez Ramos y señaló que Vicente Serrano lo único que busca es generar “una cortina de humo” en redes sociales.

“Hoy asesinan a otro periodista, Luis Enrique Ramírez Ramos, QEPD, y en las redes enganchados con la cortina de humo de @_VicenteSerrano. Aquí sí esperamos el pronunciamiento de la @CNDH y la investigación de la @feadle” apuntó el intérprete de Luigi Lombardi.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Héctor Suárez Gomís rompió el silencio y relató que él se encontraba en un restaurante del centro comercia Artz Pedregal, en la Ciudad de México, cuando Vicente Serrano entró al inmueble. Al percatarse de la presencia del actor, el periodista decidió salirse del negocio, sin embargo, regresó para saludarlo de una “forma burlona”.

“Lo mandé al demonio, literalmente a la mierda (...) Nos empezamos a hacer de palabras (...) Me dijo que tuviera cuidado porque tenia guaruras”, narró Suárez Gomís.

"El Pelón" rompió el silencio en entrevista con López-Dóriga (Foto: Captura de pantalla)

El Pelón reconoció que este último comentario le causó mucho enojo por lo que tomó la decisión de arrebatarle los lentes de la cara, lo que provocó que se les desprendiera una patilla. No obstante, aseguró que Vicente Serrano no tendría marcar alguna de dicha acción.

Pese a que en un mensaje en redes sociales aceptó que pudo haber agredido con mayor intensidad, Suárez Gomís manifestó que no aprueba lo que hizo, pues respondió a “una serie de ataques”, pero sí buscará defender que el presentador de Sin Censura estaría exagerando en sus declaraciones.

Asimismo, reveló que la policía sí lo llevó a declarar debido a que esa era el debido proceso y él aceptó tranquilamente, pues estaba consciente de lo acontecido. Dijo que se reservó su derecho a hablar para entregar su versión de los hechos por escrito.

