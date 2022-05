“¿Por qué no quieren trabajar?”: López Rabadán y Noroña estelarizan discusión en Comisión Permanente

Kenia López Rabadán arremetió contra Sheinbaum y Sansores (Foto: PAN)

Este miércoles 4 de mayo dio inició la Comisión Permanente del segundo periodo de receso de la LXV Legislatura, donde se sesionó para aprobar el reglamento sobre el que se regirá este órgano legislativo; sin embargo, justo cuando inició inició una discusión entre Va por México (PRI, PAN y PRD) con Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM) por la agenda a tratar.

Por un lado, la coalición opositora planteó que dedicar la sesión completa al reglamento es ridículo; por el otro, los promotores de la 4T señalaron que es fundamental dejar determinado el marco de operación, así que la discusión entre facciones fue destacada; no obstante, se destacan los pronunciamientos entre Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), y Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT).

Primero participó la panista, quien para ratificar su autoridad y cuestionar la renuencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a atender otros temas inició señalando que ella acude a la tribuna en representación de 21 millones de mexicanos, comentario que desató las risas de la 4T y los aplausos de sus compañeros.

La senadora del PAN criticó a la jefa de gobierno y a la gobernadora por lucrar con tragedias nacionales

“¿Por qué no quieren trabajar, señores de Morena?, si el país se está cayendo a pedazos”

Dijo que el debate parlamentario no debería estar atendiendo el reglamento sino otros temas de la agenda pública: “Es evidente que las familias buscan a más de 30 mil desaparecidos y ustedes quieren aprobar un reglamento general para no trabajar y no debatir”.

Dijo que este miércoles se debe de hablar sobre el derrumbe de la Línea 12 del Metro y la corrupción que encierra esta tragedia, pues esto trastoca a diversos representantes de Morena. En el listado que ofreció, condenó la actuación de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Mario Delgado, presidente nacional de Morena; y de Florencia Serranía, ex directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

López dijo que se debe de investigar la corrupción en Morena respecto al derrumbe de la Línea 12 (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

“¿Qué les molesta?”, cuestionó mientras enseñaba imágenes del antimonumento que montó el PAN en la avenida Reforma de la capital nacional, en donde se asegura que Morena es el ente responsable del siniestro que le quitó la vida a 26 personas y dejó heridas a otras 98.

Para sostener su postulado, López Rabadán aseguró que las administraciones actuales, tanto la local en la CDMX como la federal, no han podido traer justicia a los deudos y a la ciudadanía en general, pues a un año de que ocurrió esta desgracia, no se ha señalado a ningún responsable directo o indirecto.

“El gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum no han metido a nadie a la cárcel, y saben por qué, porque los responsables son sus amigos. Porque alguien se robó el dinero de los mexicanos, el dinero de los capitalinos e hizo una Línea 12 inservible”

El diputado del PT aseguró que Juntos Hacemos Historia ganará las elecciones de 2022, 2023 y 2024

Después retomó una cita de la doctora Sheinbaum Pardo en relación al manejo de información que ha realizado la oposición, esto porque la jefa de gobierno tildó de “ruin” a quienes explotan el derrumbe como herramienta política para intentar capitalizar votos en las elecciones que se avecinan en 2022 (Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango), 2023 (Coahuila y Estado de México) y 2024 (presidencia de la república y jefatura de gobierno de la CDMX).

Pero López Rabadán uso esa misma palabra para describir a la bancada de Morena, pues Layda Sansores, actual gobernadora de Campeche, cuando era senadora utilizó un vestido con los rostros dibujados de los 24 normalistas desaparecidos : “Ruin es ver a una senadora, hoy gobernadora de Campeche, poniéndose los rostros de los 43 normalistas. Se puso los rostros en su vestido. ¡Qué miserable!”.

Como respuesta, Fernández Noroña alegó que Juntos Hacemos Historia sí está dispuesto a debatir, sólo que cuando ellos quieran, pues como son mayoría, ellos marcan la pauta de la agenda en el Congreso de la Unión.

“Cuando quieran debatimos... bueno, casi cuando quieran, porque como nosotros somos mayoría, decidimos cuándo queremos debatir con ustedes. Entonces, por ejemplo, hoy no tenemos tiempo, hoy no tenemos ganas de oír necedades”

