Epigmenio Ibarra reclamó a Carmen Aristegui por no desmentir la supuesta persecución política en su contra

El cineasta es uno de los simpatizantes de Morena más notorios (fotos: cuartoscuro)

Los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), al hacer su campaña en contra de la persecución política, causaron polémica al respecto.

Ya que en la presentación de dicha campaña, utilizaron un mural en la que añadieron imágenes de diferentes políticos, miembros de la coalición Va por México. Sin embargo, el escandalo arreció debido a que entre las imágenes, añadieron las de Chumel Torres, Azucena Uresti, Carlos Loret de Mola, Eugenio Derbez y la de Carmen Aristegui.

Por lo que la periodista Carmen Aristegui, al ver su foto, aclaró a través de su programa que no fue consultada para incluir su imagen en el muro. Pero esto no fue suficiente para uno de los férreos defensores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el cineasta Epigmenio Ibarra.

Este último, a través de su cuenta de Twitter, mencionó que a pesar de la aclaración, debía también hacer público que no era víctima de ninguna persecución política en su contra por parte del presidente o de su gobierno, lo que catalogó como “falta de valor” por parte de la periodista.

La coalición Va por México presentó su campaña contra la persecución política (fotos: @epigmenioibarra)

“Y por que Carmen Aristegui -quién dijo que no autorizó el uso de su fotografía a Va x México- no tuvo el valor de aclarar, de una vez, que no es, de ninguna manera y por parte de AMLO y su gobierno, víctima de persecución política?”

Ya que la periodista comentó “en lo que a mi me corresponde, no fui notificada que estaría mi fotografía en ese muro”, en la cual también estaban las fotos de otros comunicadores y legisladores, “gente que de alguna u otra manera hemos sido blanco de críticas o de señalamientos o acusaciones”.

“Lo comento para el público para que tenga el dato de mi parte de que no hubo una consulta de las personas dirigentes de estos partidos políticos”

De igual forma, el polémico influencer, Chumel Torres a pesar de ser mencionado ya en varias de las conferencias matutinas del jefe del ejecutivo como uno de los nuevos ideólogos del conservadurismo, aclaró por su cuenta de Twitter que la coalición había utilizado su imagen sin su permiso.

Por lo que señaló que además de no llevarse con nadie de ningún partido, también aclaró rotundamente que “No somos amigos. No quiero que me vinculen a ustedes en ningún momento, proyecto o lugar”.

(Foto: Twitter/@Jesus_ZambranoG)

Cabe señalar que la periodista en meses pasados fue señalada en las conferencias del primer mandatario por ser parte de los conservadores y la señaló como mercenaria junto con Loret de Mola, quien figura en el muro.

Lo anterior debido a que la periodista presentó junto con otros medios información referente a la Casa Gris del primogénito del primer mandatario, José Ramón López Beltrán. Por lo que arremetió contra ella declarando que estaba en su contra.

Ante los embates de AMLO, Aristegui condenó sus declaraciones y reviró que era lamentable que el mandatario utilizara recursos públicos para denostar a los periodistas.

“Mi propósito aquí es informarle y tener las perspectivas más amplias posibles, y ya cada quién tendrá una opinión sobre lo que aquí sucede en materia periodística, analítica y de comunicación”, señaló Aristegui.

Hasta el momento, Aristegui y Chumel son los únicos que se han posicionado respecto a su inclusión en el muro a manos de los partidos del bloque opositor.

