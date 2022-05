Carolina Rocha arremetió contra Loret de Mola: “No hizo periodismo mientras estuvo EPN”

Carlonia Rocha se lanzó en contra de Loret de Mola por enfrentamientos, dichos e intercambio de insultos con el presidente (Foto: Gaceook / arolina_rocha_ / Cuartoscuro)

Carlos Loret de Mola, periodista, presentador y locutor mexicano ha destacado durante los últimos años por ser uno de los más férreos opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo que ha demostrado con reportajes en contra de sus hijos, con videoescándalos de sus familiares, entre otras herramientas.

El columnista ha recibido muchas críticas por parte del mandatario mexicano, de sus simpatizantes, miembros de su partido, hasta de funcionaros de su gabinete, mientras comunicadores y empresarios han salido en su defensa por medio de entrevistas o redes sociales.

Sin embargo, no todas las periodistas ni todos los columnistas mostraron estar de su lado. Tal es el caso de Carolina Rocha, quien dirige Hechos Sábado, la barra informativa de Azteca Noticias los fines de semana.

Durante una entrevista con Julio Astillero, aseguró, en primer lugar, que a diferencia de otros gobiernos, en este sexenio no ha visto “llamadas diarias de un vocero” a los medios de comunicación, “exigiendo córtale la cabeaza a aquel o aquel otro”.

Pero sí dejó en claro que su visión es la de ver en los medios a “muchos periodistas abusones que saben que tienen la chamba garantizada al sacar oo hablar mal del presidente López Obrador”.

Se refirió en este caso al periodista Carlos Loret como alguien “muy acelerado como si tomara polvos mágicos, dicen lo que sea, como sea, en un tono que hasta vulgar llega a ser”.

Este supuesto exceso de vulgaridad que consideró la también periodista, advirtió con especial énfasis que se nota, además, en otros periodistas que “han olvidado no que nadie es objetivo al 100%, sino que todos somos subjetivos, pero estamos obligados a cierta imparcialidad”.

Y aseguró en este contexto que los directores de dichos medios de comunicación como la radio, la televisión o los diarios, no pueden hacer nadapor sacarlos de sus emisiones, pues podrían culpar de ello al gobierno de López Obrador. Las propia vocería del presidente, dijo, piden que permanezcan.

AMLO se reunió con diputados de Morena, PT y PVEM para tratar temas como la Reforma Eléctrica (Foto: loprezobrador.org)

Sin embargo, volvió a tocar el tela de Loret de Mora, a quien consideró un periodista que nos quiere hacer pensar que su salida Televisa es por sus cualidades, pero “en realidad no hizo periodismo mientras estuvo Enrique Peña Nieto” pues más bien se dedicaba a “encargos”, apuntó Rocha.

“Televisa es una empresa que era muy práctica, tenía una relación con Bernardo Gómez, le ayudó a cimentar su carrera, su ascenso, y luego lo que ocurrió es que lo mandaron de vacaciones para desintoxicarse, que se tranquilizara. Tuvo una salida del aire, y no supo reubicar su barco”, opinó la periodista mexicana.

Concluyó que actualmente “no existen matices ni medios de comunicación que “ayuden a comprander la realidad que tenemos, una que no es ideal y que no se parece a lo que se nos prometió, pero no estamos en el país en el que ahora tenemos que extrañar al PRI, por el amor de Dios”.

Hasta el momento, el periodista mexicano no ha emitido ningún comentario a través de sus redes sociales o frente a la prensa ni con un comunicado, pero se ha visto involucrado en diversas polémicas.

La última, el 26 de abril cuando citó los datos que se ofrecieron sobre las veces que ha sido mencionado en las conferencias de Palacio Nacional para posteriormente asegurar que dicha actitud en el jefe del Ejecutivo Federal responde a un acto de venganza.

