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Poncho de Nigris critica la atención que recibe el Pato Merlín en el Mundial

El influencer arremetió contra el fenómeno viral de las celebraciones futboleras

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Poncho de Nigris en traje claro y un pato con camiseta verde de fútbol se muestran con siluetas definidas sobre un fondo de caricatura de festejos.
Poncho de Nigris y criticó al Pato Merlín (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la mayoría de personas se encuentran felices por la euforia que genera el Pato Merlín en distintos eventos del Mundial 2026, el influencer Poncho de Nigris lanzó una opinión contraria.

Desde su punto de vista, es absurdo que la conversación gire en torno al animal, cabe señalar que se viralizó en redes tras ser captado entre aficionados, el ave llevaba una playera de la Selección Mexicana.

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“Tanto pedo que hacen por un pato.. no mamen, ¿hay discusión por un pato?“, escribió Poncho de Nigris en su cuenta de X.

Además, aconsejó a los cuidadores de Pato Merlín que lo vendan y usen el dinero en otro tipo de inversión.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

“Lo mejor para esa familia sería vender este pato a un alto valor y que inviertan en ellos mismos. El pato va a pasar de moda acabándose este mundial. ¿O ustedes que opinan?“, escribió.

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Su comentario obtuvo muchas opiniones y críticas, pues sus propios seguidores lo calificaron como insensible e incluso envidioso.

La expectativa en torno al pato Merlín y su posible presencia en el partido entre México y Chequia del Mundial 2026 ha generado una ola de comentarios entre los seguidores del torneo. La figura del animal, que ha conquistado las redes sociales durante la competencia, enfrenta un límite claro: el reglamento de la FIFA.

La posibilidad de que Merlín ingrese al estadio Ciudad de México ha quedado prácticamente descartada. Las reglas de la Copa del Mundo 2026 prohíben el acceso de animales a los estadios, salvo en casos de asistencia especializada. El llamado Código de Conducta de Estadio solo permite la entrada de animales de servicio, una categoría que no incluye a Merlín.

Qué dice la norma de la FIFA sobre animales en el Mundial

De acuerdo con la normativa vigente, ningún animal puede ingresar a las sedes donde se disputan los partidos del Mundial, a excepción de aquellos que cumplen funciones de servicio.

El fenómeno viral del ave más famosa del Mundial 2026 ha despertado el interés por adoptar patos, pero especialistas piden actuar con responsabilidad.

Por tanto, ni la popularidad del pato ni la invitación de Ricardo Salinas Pliego a sus dueños podrán modificar esta restricción.

La familia de Merlín sí recibió boletos para el partido, pero llevar a la mascota al inmueble mundialista se considera inviable. La normativa responde tanto a cuestiones de bienestar animal como a protocolos de seguridad y requisitos jurídicos, áreas en las que los organizadores del torneo buscan evitar controversias.

En términos simples, el pato Merlín no podrá ingresar al estadio durante el partido México vs Chequia, según las reglas oficiales de la FIFA para el Mundial 2026. La única excepción a este lineamiento son los animales de servicio oficialmente reconocidos, condición que el ave no cumple.

Cómo surgió la fama de Merlín durante el Mundial

El pato Merlín alcanzó notoriedad tras ser visto con camisetas de la selección mexicana durante las celebraciones tras el triunfo ante Sudáfrica. Las imágenes viralizadas lo convirtieron en una figura querida entre los aficionados, quienes rápidamente comenzaron a considerarlo una especie de mascota simbólica del equipo nacional.

A partir de ese episodio, el animal fue invitado a programas de televisión y entrevistas, consolidando su posición como fenómeno mediático. La dueña, Karla Ivette Gómez, relató que el pato fue domesticado para acostumbrarse al bullicio y al movimiento de la ciudad, usando primero un arnés y luego siguiendo a su familia por las calles sin problemas.

La historia de Merlín es singular por detalles como el uso de calcetines especiales para proteger sus patas y su participación activa en recorridos urbanos. Esta cercanía con el público ha hecho que muchos lo identifiquen como la mascota no oficial de la Copa del Mundo en México.

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