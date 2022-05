“Prevalece la impunidad”: Denise Dresser tundió a Sheinbaum por mensaje sobre libertad de prensa

La politóloga señaló a la mandataria capitalina de amenazar la libertad de prensa desde el poder (Foto: Gobierno CDMX/Cuartoscuro)

En el Marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje para conmemorar esta fecha tan relevante en un país donde ejercer el periodismo es mucho más riesgoso que en territorios en guerra.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la funcionaria capitalina aseguró que, a comparación de otras épocas, la que se vive durante el gobierno actual existe la libertad de expresión y prensa, además de que se combate la impunidad ante casos de agresión contra periodistas y comunicadores.

“Nos tocó vivir una época donde el Estado perseguía periodistas y censuraba cualquier voz crítica o disidente. Hoy tenemos libertad de expresión y de prensa; se combate la impunidad en los casos de agresión a periodistas. Así conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa”, expresó Sheinbaum Pardo.

Este mensaje no fue bien recibido por los usuarios de esta red sociales, quienes comenzaron a reclamarle por el aumento de violencia contra la prensa durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como por su presunta responsabilidad en la tragedia de la Línea 12 del Metro.

De acuerdo con HRW, en lo que va del sexenio han sido asesinados 33 periodistas (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

Algunos personajes públicos también le respondieron a la jefa de gobierno. Tal fue el caso de Chumel Torres, influencer que realizó un irónico comentario sobre los ataques y señalamientos que ha recibido el periodista Carlos Loret de Mola.

Excepto si te apellidas Loret de Mola, claro

Raoul El Pollo Ortiz, comentarista deportivo, llamó “cínica” a Claudia Sheinbaum y le pidió no verles la cara sobre la situación de agresiones contra la prensa. “Jajaja que cinismo... ya si no detienen la muerte de periodistas, por lo menos no nos quieran ver la cara. Tantito respeto por los caídos”, escribió el comunicador.

Quien aprovechó su cuenta para realizar una crítica más amplia fue la politóloga Denise Dresser, misma que “corrigió” el tuit de la jefa de gobierno de CDMX, a quien acusó de amenazar la libertad de expresión desde el poder con su postura de llamar “traidor” a todo aquel que sea crítico con la Cuarta Transformación (4T) y su gestión.

(Foto: Twitter)

“Le corrijo su tuit: Nos toca vivir una época donde el gobierno acusa de “traidora” a cualquier voz crítica o disidente. Hoy tenemos libertad de expresión y de prensa amenazada desde el poder y por el crimen organizado. Prevalece la impunidad en los asesinatos de periodistas”, sentenció la también escritora.

A pesar de todos los elogios que los funcionarios de la 4T han realizado sobre la estrategia para educir la violencia contra la prensa, la organización Human Rights Watch (HRW) dio a conocer que México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, sólo detrás de Ucrania, nación que se encuentra en un conflicto armado contra Rusia por la invasión iniciada hace algunos meses.

“Este año va en camino a convertirse en el más letal de la historia para los periodistas en México. El presidente López Obrador no solo ha abordado la violencia contra la prensa, sino que además sigue utilizando sus conferencias mañaneras para hostigar e intimidar a periodistas”, indicó el investigador para las Américas de HRW, Tyler Mattiace.

Según señaló la organización internacional, en lo que va del sexenio actual, el el territorio han sido asesinados 33 periodistas. Además, informó que sólo el 2.5% de las denuncias penales contra ataques a periodistas resultaron en una vinculación a proceso, mientras que menos del 0.3% llegaron a un juicio oral.

