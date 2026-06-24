Clara Brugada destaca entre los cinco mejores alcaldes evaluados de AL: baja más de 5 puntos en encuesta

Clara Brugada es la tercera mejor alcaldesa evaluada de Latinoamérica, según encuesta (Jefatura Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se posicionó dentro del top 5 del ranking de alcaldes capitalinos de Latinoamérica correspondiente a junio de 2026, elaborado por la firma CB Global Data.

La mandataria capitalina ocupó el tercer lugar regional gracias a una aprobación positiva de 51.8 por ciento.

Aunque bajó 5.5 puntos porcentuales con respecto al mes de mayo pasado, cuando tuvo una calificación de 57.3 por ciento.

encuesta Clara Brugada Ranking de alcaldes capitalinos de AL junio 2026 (Foto: CBGlobalData)

El estudio coloca en la cima a la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, quien alcanzó 58.9 por ciento de opiniones favorables. En la segunda posición aparece Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá, con 52.5 por ciento de aprobación.

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Por debajo de Clara Brugada se ubicaron Mario Durán, de San Salvador, con 49.3 por ciento, y Jorge Macri, de Buenos Aires, con 46.1 por ciento de evaluación positiva.

La presencia de Clara Brugada dentro de los cinco alcaldes mejor evaluados de América Latina representa un respaldo importante a su gestión en la capital mexicana, sin embargo, la pérdida de más de 5 puntos porcentuales es reflejo de que hay que poner atención sobre lo mal hecho.

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Además, la mandataria capitalina no logró mantener una percepción favorable, ya que bajó en su imagen pública, aun así, se consolida como una de las figuras políticas con mayor reconocimiento en la región.

Los 5 alcaldes mejor evaluados de Latinoamérica

Ranking de alcaldes capitalinos de AL junio 2026 (Foto: CBGlobalData)

Carolina Mejía – Santo Domingo | 58.9% de aprobación

Mayer Mizrachi – Panamá | 52.5% de aprobación

Clara Brugada – Ciudad de México | 51.8% de aprobación

Mario Durán – San Salvador | 49.3% de aprobación

Jorge Macri – Buenos Aires | 46.1% de aprobación

El ranking también refleja que Clara Brugada es una de las pocas mandatarias que logró mantenerse en la parte alta de la tabla pese al contexto político y social complejo que enfrenta la gran capital mexicana.

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Su desempeño ha sido observado tanto por analistas políticos como por sectores ciudadanos que consideran que la Ciudad de México continúa siendo un referente regional en materia de políticas públicas urbanas.

La medición de CB Global Data evalúa tanto percepción positiva como negativa de los gobiernos locales en distintas capitales latinoamericanas, tomando en cuenta encuestas ciudadanas y niveles de aceptación pública. En este contexto, Clara Brugada consiguió superar el 50 por ciento de aprobación, un indicador relevante dentro de las administraciones metropolitanas de la región.

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Con este resultado, la Ciudad de México se mantiene entre las capitales con mejor evaluación gubernamental de América Latina y Clara Brugada fortalece su presencia política rumbo a futuros escenarios nacionales.