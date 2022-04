Ariadne Díaz confesó si abandonará el país luego de ser víctima de robo

Ariadne Díaz comentó que no esta dentro de sus planes irse del país por el atraco que vivió. Instagram / @ariadne_diaz

Ariadne Díaz recientemente denunció por medio de su cuenta oficial de Instagram el asalto que sufrió su vehículo en las calles de la Ciudad de México.

Por lo que este 28 de abril, el matutino Sale el Sol, presentó el encuentro que tuvo la famosa frente a los medios, donde detalló su mala experiencia: “Primero que nada, México es un país bellísimo, que tiene tanto que ofrecernos, pero, también hay este lado de inseguridad, que es innegable y del que todos sabemos, da mucha impotencia”, mencionó.

De tal forma que, al ser cuestionada por la prensa sobre sí, consideró mudarse del país, la actriz de 36 años contestó que no está dentro de sus planes, ya que le encanta el lugar en dónde vive:

“Amo demasiado México, esa es la realidad, tengo demasiado cariño por mi país, sí bien, es cierto que hay como todos estos aspectos negativos, también, es verdad que es un país de mucha calidez (...) Pero no, hasta ahora eso no ha sido un plan, la verdad yo creo que me costaría mucho trabajo”, reveló Ariadne.

La actriz dio detalles sobre el robo que vivió hace un par de semanas. (Foto: Instagram/@ariadne_diaz)

Ariadne consideró que la única solución ante el asalto que vivió recientemente es continuar con la vida y agradecer que solo recayó en lo material: “Da mucho coraje, al final, yo creo que ante este tipo de situaciones hay de dos, qué es: enojarte y seguir adelante o no enojarte y decir ‘¿Sabes qué? Afortunadamente, mañana tengo trabajo, afortunadamente yo obro con el bien, entonces, voy a seguir haciéndolo así' y esa fue la decisión que tomamos mi esposo y yo”.

<b>Cómo fue el atraco que sufrió Ariadne Díaz</b>

Todo comenzó, cuando la artista asistió a una comida casual con sus amigos a lado de su esposo Marcus Ornellas, donde tras su regreso al carro se percataron que habían sido víctimas de los amantes de lo ajeno, ya que le fueron robados los espejos laterales.

Fue en diversas historias en su cuenta oficial de Instagram donde la famosa compartió a sus seguidores el tan desalentador momento que estaba pasando.

Ariadne señaló que su pareja se dirigió hacia la farmacia en dónde estaba situado su carro, para pedir las grabaciones del momento, sin embargo, no tuvieron mayor éxito.

La actriz describió como fue víctima de los amantes de lo ajeno.

“Pues el pan de cada día en este país. Vinimos a comer con unos amigos, un ratito, nos estacionamos a lado de una farmacia, en una calle transitada y ahí está, se robaron los espejos. Ahí está Marcus pidiendo las grabaciones en esta farmacia, que hay cámara y misteriosamente que no las tienen, que a ver qué pueden hacer”, comentó la actriz.

De modo que, Ariadne afirmó que las personas de México ya normalizan este tipo de acciones, pues es una situación común, que pasa dónde y cuándo menos te lo esperas, sin embargo, no esta bien que esto suceda:

“Como ya estamos tan acostumbrados, como si esto fuera normal o estuviera bien, a uno le queda agradecer, pues que afortunadamente te robaron en tu ausencia, para que no te asustaras o fue algo material y nada más, no, no es normal, no está bien. Estamos acostumbrados, pero no quiere decir que esté bien, pues que queda ¿No?, comprarlos otra vez y dar gracias que estamos bien”, cerró Ariadne Díaz en el videoclip.

Ariadne Díaz documentó que su carro fue víctima de robo. Instagram / @ariadne_diaz

No obstante, con desilusión en el rostro aseguró que no hubo otra solución, por el momento, más que comprar nuevamente las piezas faltantes de su vehículo y agradecer que el suceso recayó solo en lo material.

