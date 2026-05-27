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“Nos debíamos esto”: Anahí reaparece con Poncho Herrera y desatan locura entre fans de RBD

El actor confirmó que la cantante será la primera invitada de su nuevo proyecto de entrevistas y las redes explotaron con nostalgia y teorías inesperadas

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Alfonso Herrera y Anahí confirman un nuevo proyecto juntos tras aparecer en una misteriosa fotografía en redes sociales. - (Fotos: Instagram/@anahi/ Televisa)
Alfonso Herrera y Anahí confirman un nuevo proyecto juntos tras aparecer en una misteriosa fotografía en redes sociales. - (Fotos: Instagram/@anahi/ Televisa)

Alfonso Herrera y Anahí volvieron a aparecer juntos y provocaron una auténtica revolución entre los seguidores de Rebelde y RBD. Lo que comenzó como una misteriosa fotografía en redes sociales terminó convirtiéndose en la confirmación de un nuevo proyecto encabezado por el actor.

Durante un encuentro con la prensa, Poncho Herrera reveló que Anahí será la primera invitada de una serie de entrevistas para una plataforma digital. La noticia tomó fuerza después de meses de especulación sobre una posible colaboración entre ambos, especialmente tras el inesperado reencuentro que compartieron en redes sociales.

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“Creo que nos debíamos esto”, declaró el actor, mientras Anahí respondió entre risas: “Nos debemos un montón de cosas”. El intercambio desató nostalgia inmediata entre los fans que durante años esperaron volver a ver juntos a Miguel Arango y Mía Colucci.

Poncho Herrera presume éxito explosivo junto a Anahí

El video promocional de la colaboración entre los ex RBD obtiene cuarenta millones de reproducciones en Instagram en solo un día. Crédito: Instagram Anahí

El actor aseguró que el impacto del video promocional superó cualquier expectativa. “Lo que pasó con Anahí fue algo que nadie se lo imagina”.

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Según explicó, el material compartido en Instagram alcanzó millones de reproducciones en muy poco tiempo. “Al día siguiente lo subimos y tuvo cuarenta millones de views. Y contando”, afirmó, dejando claro el fenómeno que provocó el reencuentro.

La reacción no sorprendió del todo a quienes siguieron el fenómeno de RBD durante años. El regreso de la agrupación en 2023, aunque sin Poncho Herrera, confirmó que la nostalgia por la historia juvenil sigue más viva que nunca en América Latina y Brasil.

Herrera adelantó que no solo conversará con Anahí, sino también con otras figuras reconocidas como Hugo Sánchez, Sergio Agüero, Kaká y Guillermo Arriaga, a quienes considera personajes con historias memorables.

El reencuentro revive la nostalgia de Rebelde

Alfonso Herrera ha descartado regresar a la agrupación RBD, pese al pedido incansable de sus fans.
Poncho Herrera niega el regreso musical de RBD a pesar de la expectativa, pero confirma que el cariño con Anahí permanece intacto.

La aparición conjunta de Anahí y Poncho Herrera ocurre después de años de distancia profesional. El actor decidió no participar en el Soy Rebelde Tour de 2023 para enfocarse en su carrera internacional, situación que generó rumores sobre una posible ruptura definitiva con el universo RBD.

Sin embargo, la reciente colaboración dejó claro que el cariño entre ambos permanece intacto.

Aunque Poncho aclaró que no existe un regreso musical ni una nueva gira, la expectativa sigue creciendo. Para muchos seguidores, volver a verlos juntos ya representa uno de los momentos más inesperados y comentados del entretenimiento en los últimos años.

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