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El vestidor del América al descubierto: Alejandro Zendejas revela cómo lo apodan y quiénes son sus mejores amigos

Previo al Mundial 2026, Zendejas habló sobre la relación que tiene con el plantel del América y reveló cómo lo llaman en el vestidor azulcrema

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Alejandro Zendejas atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera luego de ser convocado al Mundial 2026 por Estados Unidos.

En medio de la expectativa por su participación con la Selección Estadounidense, el futbolista del Club América reveló un detalle poco conocido sobre su estancia en Coapa: el apodo con el que algunos compañeros lo llaman dentro del vestidor.

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Aunque normalmente es identificado como “Alex” o simplemente “Zende”, el atacante confesó que también tiene otro sobrenombre que hasta ahora no era muy conocido entre la afición azulcrema.

Así llaman a Alejandro Zendejas dentro del vestidor del América

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

Durante una dinámica de preguntas y respuestas publicada en las cuentas oficiales del América, Zendejas compartió algunos datos personales y detalles sobre su relación con el plantel azulcrema.

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Fue ahí donde el mexicoamericano reveló que dentro del equipo también es llamado “enano”, un apodo relacionado con su estatura de 1.67 metros y que, según explicó, surgió en tono de broma entre sus compañeros.

Además, Alex contó que el futbolista al que más admira es Lionel Messi y señaló a Jonathan Dos Santos como el mejor vestido del plantel azulcrema.

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

El atacante también mencionó que mantiene una relación cercana con Henry Martín y Luis Malagón, a quienes considera sus mejores amigos dentro del club.

Zendejas llega a este momento tras un torneo en el que volvió a ser una de las piezas más importantes del América, desempeño que le permitió mantenerse en el radar de la selección de Estados Unidos rumbo a la Copa del Mundo 2026.

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