Por qué Ariadne Díaz nunca trabajaría con Marcus Ornellas

Desde hace seis años, Díaz mantiene un noviazgo con el brasileño, pero confesó que no le gustaría trabajar con él (Foto: Instagram/@ariadne_diaz)

Ariadne Díaz se consagró como una de las actrices actuales favoritas, sin embargo, por el momento se está dando un descanso de los melodramas para poder dedicarse a sus familia, la cual conformó con Marcus Ornellas, quien también es uno de los artistas con mayor reconocimiento, pero con quien la protagonista de telenovelas nunca trabajaría.

Marcus Ornellas y Ariadne Díaz comenzaron su noviazgo en 2015, cuando los dos ya eran considerados como grandes actores de telenovelas. Al tiempo, formaron una familia con el nacimiento de su hijo, siendo una de las parejas favoritas del público.

Pese a que ambos saben de su popularidad como pareja, Díaz confesó que no trabajaría con Marcus en alguna producción.

Durante una transmisión en vivo para el canal de Tlnovelas, la protagonista de Llena de amor habló sobre cómo es su vida personal y qué decisiones la orillaron a ya no aceptar trabajar en telenovelas, pero sí en algunos otros proyectos como series.

Gracias a la buena relación que mantienen, Ariadne piensa que no sería buena idea trabajar con Marcus (Foto: Instagram/@ariadne_diaz)

En este contexto, un fan le preguntó si estaría dispuesta a trabajar en una telenovela con Ornellas, a lo que ella se sinceró y respondió con un rotundo “no”, que acompañó con una extensa explicación del porqué han decidido no llevar su relación a la pantalla chica.

“Son tantas horas, es tanto trabajo, que yo creo que eso afectaría nuestra relación”, comentó la protagonista de La doble vida de Estela Carrillo. Agregó que es algo que ya ha hablado con Marcus y él tiene la misma opinión.

Y es que en la misma transmisión, compartió que a lo largo de su carrera ha comprobado que las telenovelas necesitan de muchas horas de trabajo, algo que a ella no le preocupa al ser su trabajo, pero que sí ha puesto de lado ahora que tiene una familia.

Desde meses atrás, la actriz reveló querer un segundo hijo con el famoso brasileño (Foto: Instagram@ariadne_diaz)

“Al final del día sería como llegar a casa y como no tener nada nuevo de qué platicar. A mí me encanta que él haga un proyecto y llegue y me cuente y yo tenga también mis propias cosas que contarle. Respeto mucho, pues cada quién, pero a mi me parece que no sería tan bueno para nuestra relación, como que sí creo que cada uno tendría que tener su espacio”, continuó.

También compartió que actualmente ella quiere agrandar la familia con otro hijo más por lo que está “convenciendo” a su novio para volver a convertirse en padres.

En otras ocasiones la misma Ariadne ha hablado de sus deseos de convertirse en madre por segunda ocasión, algo en lo que todavía no ha podido llegar a un acuerdo con su novio. En un encuentro con la prensa durante el estreno de Si nos dejan, telenovela de la cual Marcus es protagonista, la actriz reveló que en sus planes está el tener una hija.

Durante la transmisión, los fans de Ariadne le hicieron saber cuánto les gustaría volverla a ver en telenovelas (Foto: Instagram @ariadne_diaz)

“A mí me gustaría que fuera niña, para poder vivir esa otra parte, pero por su puesto que Diego (su hijo) me dice todos los días que quiere un hermano, que sea hombre”, confesó.

También reveló que no han llegado al altar debido a que diferentes situaciones se han cruzado en sus propósitos, como lo ha sido la pandemia por COVID-19. Según expresó el actor, él sí quisiera poder llegar al altar con su novia, sin embargo, su familia se encuentra en Brasil, algo que complica sus planes.

Ya que Ornellas se encuentra alejado de sus familiares, comentó que a él no le gustaría casarse sin ellos presentes. Debido a que no se han enlazado de forma legal ni religiosa, en muchas ocasiones han surgido rumores de que ya terminaron su relación, algo que siempre han tenido que desmentir.

