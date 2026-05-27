México

El costo de los bloqueos en el Centro Histórico: Canaco CDMX alerta pérdidas diarias por 39 millones 530 mil pesos

Las micro, pequeñas y medianas empresas son particularmente vulnerables ante esta situación, ya que constituyen el principal soporte del empleo formal en la zona

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Ilustración plana de la Calle 5 de Mayo en el Centro Histórico de Ciudad de México, con edificios coloniales, negocios cerrados, vallas y siluetas de manifestantes.
Una ilustración editorial muestra la Calle 5 de Mayo en el Centro Histórico de Ciudad de México con negocios cerrados y vallas metálicas bloqueando la vía, mientras un grupo de manifestantes anónimos se congrega al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) manifestó públicamente su inquietud ante las repercusiones económicas y de movilidad ocasionadas por el plantón y los bloqueos en la Calle 5 de Mayo, en pleno Centro Histórico de la capital del país.

Esta zona, considerada una de las de mayor relevancia comercial, ha visto afectada gravemente su actividad por la interrupción del tránsito peatonal y vehicular derivada de las manifestaciones.

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El flujo cotidiano de las personas se ha reducido de forma notable, lo que ha repercutido en la disminución de ventas de miles de comercios. Además, generó inconvenientes en el suministro de mercancías, la logística diaria y la operación habitual de los negocios establecidos, dificultando el funcionamiento de la zona.

Según cifras del organismo, las pérdidas económicas por un solo día de bloqueos alcanzan los 39 millones 530 mil pesos en transacciones no concretadas. Advirtió que este impacto se replica diariamente mientras sigue el plantón, complicando la recuperación del sector comercio, servicios y turismo.

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El efecto de estas movilizaciones se extiende a 3 mil 624 unidades económicas, de las cuales 788 están formalmente constituidas en el área por Eje Central, calle 5 de Mayo y calles aledañas.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la CANACO CDMX, señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas son particularmente vulnerables ante esta situación, ya que constituyen el principal soporte del empleo formal en el Centro Histórico y carecen de la capacidad financiera para resistir cierres prolongados o caídas abruptas en sus ingresos.

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En tanto, el salario mínimo general es de 9,582.47 pesos mensuales, vigentes desde el primero de enero de 2026, el cual registró un aumento de 13% respecto al año previo

Repercusiones internacionales y retos ante el Mundial 2026

El dirigente empresarial manifestó que, a pesar de que se respeta el derecho a la libre manifestación y las demandas de los grupos participantes en las protestas, ningún derecho debe prevalecer sobre el libre tránsito, la viabilidad de la actividad productiva y el derecho al trabajo de miles de personas.

Además, aseguró también que se daña la imagen internacional de la Ciudad de México, en el contexto previo al Mundial 2026, el cual se celebrará próximamente, por lo que la atención global enfocada en la capital.

La organización de comercio enfatizó la importancia de garantizar la operatividad del Centro Histórico, no solo para la economía local, sino también para la competitividad turística y comercial de la ciudad frente a visitantes nacionales y extranjeros.

Hizo un llamado urgente a las autoridades de la CDMX y al Gobierno Federal para establecer un diálogo efectivo con los grupos inconformes y alcanzar soluciones que permitan restablecer la movilidad y reactivar la economía de la zona.

Finalmente, Gutiérrez Camposeco advirtió que la prolongación de estas protestas podrían derivar en cierres definitivos de negocios, pérdida de empleos formales y un deterioro mayor en la economía mexicana de uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

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