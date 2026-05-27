Antonio Pérez Garibay lanza impactante predicción sobre Checo Pérez en la F1: “Cadillac será campeón del mundo”

El empresario destacó el momento familiar que vive el piloto mexicano mientras inicia su aventura con Cadillac.

Antonio Pérez Garibay volvió a encender la ilusión de los aficionados mexicanos al hablar sobre el presente y futuro de su hijo, Sergio Pérez, ahora como integrante de la escudería Cadillac en la Fórmula 1. Durante la presentación de la bioserie del exfutbolista Moisés Muñoz, el empresario aseguró que actualmente se está viendo la mejor versión deportiva del piloto tapatío.

Pérez Garibay destacó que, aunque muchos aficionados suelen medir el rendimiento únicamente por los resultados en pista, el reconocimiento internacional hacia Checo ha crecido incluso en momentos complicados dentro de la máxima categoría del automovilismo.

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El padre del piloto destacó que el reconocimiento mundial llegó incluso en los momentos más complicados de su carrera.

“Creo que la mejor de su vida. La verdad lo veo muy motivado, la carrera que estaba haciendo. ¿Por qué veo el mejor Checo Pérez de su vida? Se los digo porque a lo mejor muchos no lo detectan y no lo ven, pero cuando Checo estuvo en los equipos donde estuvo ganando carreras, no era considerado dentro de los diez mejores pilotos del mundo. No sé si ustedes lo recuerdan. Y hoy que no puede entrar al décimo lugar, es considerado uno de los cinco mejores pilotos del mundo”, comentó.

Cadillac, la apuesta que ilusiona al entorno de Checo Pérez

Sergio Pérez correrá en el GP de Canadá por primera vez con Cadillac (Sergio Pérez)

Antonio Pérez Garibay también reveló que varios equipos mostraron interés en el piloto mexicano antes de concretar su llegada a Cadillac. Sin embargo, aseguró que el proyecto estadounidense representa el escenario ideal para construir algo importante a largo plazo.

“¿Qué significa esto? Que cuando no tienes carro y lo llevas a la posición en la que Checo los ha llevado, el ranking de pilotos a nivel mundial te coloca dentro de un tablero. Y hoy Checo está dentro de los cinco mejores pilotos del mundo. Y esto ha sido algo histórico, porque no sé si vieron la noticia el día de hoy, donde cinco equipos ya están apostando por él en un... Su futuro es con Cadillac, arrancó con Cadillac y yo creo que seguirá con Cadillac y vendrán cosas muy buenas. ¿Qué les puedo decir? Que Cadillac será campeón del mundo”, agregó.

El padre del piloto explicó que los objetivos inmediatos dentro del equipo no están enfocados en pelear victorias desde el inicio, sino en consolidar el desarrollo competitivo de la escudería y avanzar paso a paso en la parrilla.

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El verdadero objetivo de Cadillac en esta nueva etapa

Formula One F1 - Miami Grand Prix - Miami International Autodrome, Miami, Florida, United States - May 3, 2026 Cadillac's Sergio Perez in the paddock with his wife Carola Martinez and son Sergio Perez Jr. ahead of the grand prix REUTERS/Brian Snyder

“Checo está concentrado en Cadillac y su objetivo es... El primer objetivo de Checo es lograr brincar a la Q2. Eso ya sería un triunfo para Checo, para Cadillac y para Valtteri. Esto no es quién lo logra, si Valtteri o Checo. Yo creo que cualquiera de los dos que entre y que logre terminar la carrera dentro de los puntos, estos serían los primeros grandes logros. Esto sería más que un primer lugar en un equipo que ya ha tenido cientos de primeros lugares. Llevar a Cadillac a ese rumbo sería un buen camino”, señaló.

Además del aspecto deportivo, Antonio Pérez Garibay destacó el momento personal que vive actualmente el piloto mexicano, especialmente por la relación que mantiene con sus hijos dentro del entorno de la Fórmula 1.

“Hoy está disfrutando la Fórmula 1 con sus hijos y esa parte es muy importante. El haberse despedido en Miami, en la arrancada de Emilio (hijo de Checo), el haber trasladado a Emilio en el patín por todo el paddock. Pues la verdad que se consagró con todo el mundo, porque la Fórmula 1 es muy celosa, es muy egocéntrica, ¿sí me entiendes? O sea, es cien por ciento. Si tú revisas, es el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 que camina en el paddock con su hijo”, detalló.

Antonio Pérez Garibay confía en que Checo peleará campeonatos

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 8, 2026 Cadillac's Valtteri Bottas and Sergio Perez during the drivers parade before the race REUTERS/Mark Peterson

Finalmente, el empresario mexicano aseguró que el verdadero potencial de Cadillac se verá reflejado después de esta primera temporada de aprendizaje, donde tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas recopilarán información importante para desarrollar el proyecto.

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“Yo estoy seguro que lo va a ganar con Cadillac y estoy seguro que van a pelear el campeonato con Cadillac. No te hablo de este año, volvemos a lo mismo. Este año, a la hora que lleguen a México, van a estar con cero información. Pero lo que van a recopilar este año, tanto Valtteri como Checo y el equipo, van a estar fuertes para regresar el año que entra a pelear el triunfo”, finalizó Antonio Pérez Garibay.