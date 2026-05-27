Toy Story 5: cuándo es la preventa de boletos y cómo serán las palomeras especiales en México

(Disney/Pixar)

La fiebre por Toy Story 5 llegó a México y los fans ya cuentan los días para la preventa de boletos y los coleccionables exclusivos de la cinta.

Los complejos de cine anunciaron que la nueva película de Pixar traerá sorpresas para quienes buscan ser los primeros en ver el regreso de Woody, Buzz y compañía.

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La conversación en redes sociales se ha centrado en la dinámica para conseguir los boletos y las esperadas palomeras especiales, que prometen convertirse en el objeto más codiciado de la temporada.

Toy Story 5 abrirá preventa en México con palomeras de colección

La cadena Cinemex confirmó que la preventa de boletos para Toy Story 5 comenzará a partir del jueves 28 de mayo en Cinemex.Cinepolis no ha detallado hasta el momento la fecha.

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(Disney/Pixar)

La película, que explora el peligro de las tablets para los niños llegará a salas mexicanas el 18 de junio. Los estrenos de la franquicia siempre han generado largas filas y alta demanda, y esta ocasión no será la excepción.

Así serán las palomeras especiales de Toy Story 5 en México

Las primeras imágenes compartidas por Cinépolis y Cinemex revelaron los diseños exclusivos que acompañarán la llegada de Toy Story 5.

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Los coleccionables incluyen una palomera con figuras de Buzz Lightyear y Jessie sobre la clásica pelota amarilla con estrella roja, además de una versión inspirada en el casco de Buzz.

A la izquierda las palomeras de Cinemex y a la derecha la de Cinepolis

Ambas piezas están pensadas como objeto de colección y estarán disponibles durante las primeras semanas del estreno.

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La preventa y venta de las palomeras dependerá de cada cadena, por lo que se recomienda estar atentos a los anuncios oficiales y llegar temprano a los complejos para no quedarse sin ellas.