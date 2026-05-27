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Laura Ballesteros acusa a Morena de manipulación psicológica a ciudadanía tras caso Rocha Moya: es ‘gaslighting’

El partido ha defendido que el gobernador con licencia de Sinaloa tiene presunción de inocencia

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Mujer con cabello oscuro habla a un micrófono, frente a una bandera blanca de Morena. Fondo púrpura-rojo con manos estilizadas negras y hilos blancos.
Una figura política de Morena se dirige al público ante una bandera del partido, mientras manos estilizadas con hilos representan influencia o control político de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Laura Ballesteros acusó a Morena de “gaslighting” tras el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y sostuvo que el oficialismo busca confundir a la ciudadanía con una defensa selectiva de la presunción de inocencia.

La legisladora de Movimiento Ciudadano cuestionó la forma en la que Morena ha sostenido que Rubén Rocha Moya, uno de los 10 funcionarios acusados por Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, tiene presunción de inocencia y que debe seguirse el “debido respeto”.

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“Esto es un verdadero atropello, no lo queremos dejar de denunciar”, afirmó, antes de señalar que existe un “ocultamiento de la verdad” y un “encubrimiento hacia Rocha Moya”.

La emecista Laura Ballesteros sostuvo que las cárceles del país “están llenas de personas pobres” y de personas sin sentencia, siendo los jóvenes muchas veces los más afectados, mientras que a otros perfiles cercanos al poder, según su acusación, no se les aplica el mismo criterio judicial.

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En ese marco, lanzó uno de los señalamientos centrales de su mensaje: Morena, dijo, pretende “marear” a la población y hacerle gaslighting con el argumento de la presunción de inocencia.

“Esto es un verdadero atropello, no lo queremos dejar de denunciar”, afirmó, antes de señalar que existe un “ocultamiento de la verdad” y un “encubrimiento hacia Rocha Moya”.
“Esto es un verdadero atropello, no lo queremos dejar de denunciar”, afirmó, antes de señalar que existe un “ocultamiento de la verdad” y un “encubrimiento hacia Rocha Moya”.

“Mientras protegen a los suyos, más de 100 mil personas siguen presas sin sentencia. Esa es la verdadera injusticia”, puntualizó la legisladora, quien argumentó que eso es una forma de manipulación a la ciudadanía, por ello lo calificó como gaslighting.

A miles de internos no se les reconoció la presunción de inocencia, sin embargo, ahora con el caso del funcionario con licencia Rubén Rocha Moya sí se invoca a ese principio para proteger a “presuntos narcodelincuentes”.

¿Qué es el gaslighting y por qué Laura Ballesteros acusa a Morena de hacerlo?

El término gaslighting es un tipo de abuso emocional y manipulación psicológica que generalmente se aplica a las relaciones de pareja. Tiene como objetivo principal hacer que la víctima dude de su propia percepción, recuerdos y juicio, lo que genera confusión, inseguridad y dependencia emocional hacia el abusador.

El gaslighting suele ser muy sutil y por ello difícil de identificar, tanto para la víctima como para quienes la rodean. A menudo, el abusador manipula o distorsiona hechos cotidianos, haciendo sentir a la otra persona que está equivocada, exagerando o directamente perdiendo la cordura.

Esto último es probablemente la razón por la que la emecista acusó a Morena de cometer este abuso emocional contra el pueblo de México al desacreditar muchas veces estas acusaciones, culpando a todas las otras figuras de la oposición.

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