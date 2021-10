Ariadne Díaz se burló del apodo de José Eduardo Derbez y él se vengó

Ariadne Díaz se burló de José Eduardo Derbez y él la exhibió como nunca antes (Foto: Cuartoscuro/Instagram@jose_eduardo92)

La actriz Ariadne Díaz fue exhibida luego de burlarse José Eduardo Derbez, con quien protagonizó un cómico video.

La actriz mexicana compartió en su cuenta oficial de Instagram una grabación que provocó que la producción en donde trabajan le llamara por su sobrenombre “el nene”.

En dicho video podemos observar a José Eduardo tomando una famosa lechita de chocolate, por lo que Ariadne reveló cómo le decían de pequeño, ya que expresó que solo los niños toman leche a cualquier hora del día.

“Ay José Eduardo, es que por eso te pusieron ‘el nene’, lo apodaron así porque sí es un nene, se toma su lechita a horas que no se antoja”, declaró la guapa actriz.

José Eduardo fue captado tomando una lechita de chocolate (Foto: historias temporales de Instagram/@ariadnez_diaz)

Lo más divertido fue que al actor no le importó ser captado en ese momento y siguió disfrutando de su lechita, mientras la protagonista de La malquerida demostró una vez más lo divertido que es trabajar a lado del hermano de Aislinn Derbez, ya que siempre tiene ocurrencias.

Tras reírse y destapar por primera vez el apodo que le pusieron a José Eduardo, Ariadne Díaz fue exhibida como nunca antes en redes sociales. Por lo tanto, el también hijo de Eugenio Derbez se vengó de la actriz y difundió una serie de videos, en los que la mostró bailando.

“¿Por qué estabas vomitando?, ¿Vas a subir tu video bailando sensualmente?”, se escucha decir a José Eduardo. Ante las preguntas, Ariadne respondió muy tranquila con su sentido del humor e incluso sorprendió con una fuerte declaración.

“De la impresión de todo lo que me haces hablar en público, qué vergüenza... Acabo de grabar un video padrísimo, que él dice que sí me veo muy bien, porque es mi fan, está enamorado, pero la verdad no sé, ¿tú que piensas”, dijo la estrella de televisión.

La actriz es conocida por su buen sentido del humor (Foto: Instagram/@ariadne_diaz)

Ambas grabaciones se hicieron virales inmediatamente en redes sociales, donde sus admiradores aplaudieron la química que lograron, pero sobre todo el buen humor característico en ambos.

Recordemos que hace unas semanas conmovieron a sus fans en internet, pues subieron una foto juntos donde presumieron la amistad que formaron durante las grabaciones del próximo proyecto producido por Javier Colinas.

La actriz de La doble vida de Elena Carrillo dejó entrever que antes de este proyecto no había podido coincidir con José Eduardo.

La publicación de Ariadne arrasó con más de 200 mil “me gusta” y se llenó de comentarios positivos. En la foto, los dos lucieron felices y abrazados, la actriz mostrando su enorme sonrisa y José Eduardo también se veía muy contento.

La imagen destacó por el texto que Díaz le agregó: “Qué gusto conocerte, eres un compañero increíble y un ser humano espectacular. Una aventura padrísima compartir contigo y con un equipo soñado este proyecto!”.

“Qué placer fue trabajar contigo, en verdad”, “te quiero, lo sabes, y te admiro mucho. Eres una fregona. Voy a extrañar nuestras pláticas”, contestó en un comentario el famoso.

Los actores reflejaron lo bien que se llevan (Foto: Instagram/@ariadne_diaz)

También desde hace casi un mes, los dos actores confesaron que se encontraban en las grabaciones de una película “secreta”, no quisieron revelar detalles ni dar a conocer el nombre y lo único que se sabe es que actuaron junto a Elena Rojo, Alfonso Borbolla, Jorge Aranda, entre otros.

