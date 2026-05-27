México

Lanzan explosivos desde drones en corralón de Chilpancingo, Guerrero: queman tres vehículos

La agresión destruyó tres vehículos y provocó daños materiales, sin causar víctimas

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La agresión destruyó tres vehículos y provocó daños materiales, sin causar víctimas.
La agresión destruyó tres vehículos y provocó daños materiales, sin causar víctimas.

Cerca de las 4:00 horas de este miércoles, sujetos armados lanzaron al menos cuatro artefactos explosivos desde un dron contra el corralón Grúas Alonso, ubicado a un costado de la carretera federal México-Acapulco, a la altura de Petaquillas, en Chilpancingo, Guerrero. El ataque dejó tres vehículos consumidos por el fuego y daños materiales en las instalaciones del predio.

De acuerdo con los reportes, el objetivo fue exclusivamente el corralón. No se registran personas lesionadas ni fallecidas hasta el momento.

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El ataque y sus consecuencias inmediatas

Las primeras llamadas al 911 se realizaron en cuanto el velador del corralón detectó las explosiones y logró apartarse antes de que el fuego se propagara. Tras alertar sobre la emergencia, el encargado solicitó la presencia inmediata de bomberos y personal de auxilio.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes aseguraron el área y reforzaron la vigilancia con un operativo especial.

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La agresión destruyó tres vehículos y provocó daños materiales, sin causar víctimas.
La agresión destruyó tres vehículos y provocó daños materiales, sin causar víctimas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que las autoridades mantienen presencia operativa en el lugar. Además, instalaron equipo técnico inhibidor de drones como medida preventiva.

Los vecinos de la zona confirmaron que las detonaciones se escucharon desde las 4:00 horas. El dispositivo de seguridad permaneció activo durante las horas posteriores al ataque.

El uso de drones armados en México

El empleo de drones para lanzar explosivos no es nuevo en el país. En estados como Michoacán, Jalisco y el propio Guerrero ya se documentaron ataques similares, donde células del crimen organizado adaptan tecnología comercial para convertirla en armamento improvisado.

Estas prácticas comparten características con métodos de organizaciones armadas en conflictos internacionales: buscan generar miedo, exhibir capacidad operativa y atacar objetivos a distancia sin enfrentamiento directo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, participa en una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, participa en una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Sin embargo, el ataque en Chilpancingo ocurre en un estado que atraviesa una etapa de violencia sostenida. Semanas atrás, familias de comunidades de la región Montaña de Guerrero debieron desplazarse por acciones de grupos armados en esa zona.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles que Guerrero presenta una disminución del 60.6 por ciento en los homicidios diarios desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, la declaración se produjo pocas horas después del ataque con drones explosivos al corralón en Chilpancingo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, García Harfuch atribuyó la reducción de la violencia a una estrategia escalonada de reforzamiento operativo y coordinación entre fuerzas federales y estatales. El funcionario subrayó que el trabajo conjunto ha sido clave para contener los delitos de alto impacto.

Hasta ahora, las autoridades no han reportado detenciones vinculadas con el ataque en el corralón ni han identificado públicamente a los responsables. Las investigaciones sobre los hechos continúan en curso.

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