Fiscalía de Jalisco descarta la existencia de un agresor serial de mujeres en Puerto Vallarta tras hallazgo de 3 cuerpos

Cinta amarilla con la leyenda 'Escena del Crimen No Pase' demarca un área con marcadores numéricos de evidencia y casquillos esparcidos en el asfalto oscuro, indicando una investigación en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En solo 11 días de mayo, tres mujeres fueron halladas sin vida en Puerto Vallarta, cada una con una causa de muerte diferente: una por heridas de arma punzocortante, otra con indicios de envenenamiento y la tercera por asfixia por inmersión. La Fiscalía del Estado de Jalisco sostiene que esta diversidad en los mecanismos letales descarta la presencia de un agresor serial de mujeres en el municipio.

La institución precisó que las indagatorias realizadas hasta ahora no arrojan patrones coincidentes entre los tres eventos registrados los días 10, 15 y 21 de mayo, debido a que no hay evidencia que vinculen los casos.

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De acuerdo con las autoridades, cada uno de los tres casos se investiga con apego a los protocolos correspondientes y bajo la perspectiva que el hecho particular requiere. El trabajo lo llevan a cabo de forma coordinada agentes del Ministerio Público, policías de investigación y personal pericial.

La Fiscalía también emitió un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de versiones no confirmadas. La institución advirtió que ese tipo de información puede generar desinformación y alarma entre la población.

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Un machete ensangrentado yace en el suelo de concreto de una vivienda, rodeado por una cinta policial amarilla con la advertencia 'NO PASE' en la escena de un crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones permanecen abiertas con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos. La Fiscalía reafirmó su compromiso de llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

Los tres hallazgos que encendieron las alertas

El primer cuerpo apareció el 10 de mayo sobre la avenida Víctor Iturbide, en el rancho El Pirulí. La mujer vestía bermudas azules y una blusa blanca con líneas negras delgadas, y hasta la fecha no ha sido identificada.

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El 15 de mayo, otro cuerpo fue localizado sobre la carretera federal 200, en el kilómetro 3.5, frente a Casa Salinas II y al hotel Hyatt Ziva. La mujer llevaba un short negro, blusa negra y un solo calcetín del mismo color; su identidad también permanece sin establecer.

El tercer hallazgo ocurrió el 21 de mayo en las inmediaciones del Fraccionamiento Parque Las Palmas, sobre la calle Camino Viejo a Mojoneras. Esa víctima fue identificada por el colectivo Una Luz Para Nuestros Desaparecidos Puerto Vallarta como Elizabeth Galindo Martínez, de 22 años.

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Los cuerpos fueron localizados en diferentes puntos de Puerto Vallarta entre el 10 y el 21 de mayo, y cada uno presenta un mecanismo letal distinto. Crédito: Especial

Elizabeth había sido reportada como desaparecida el 29 de abril de 2026 en el Estado de México. El colectivo confirmó su identidad a través de sus tatuajes y características físicas.

La respuesta de los colectivos y las organizaciones

Ante los tres hallazgos, la agrupación Mujer Colibrí ONG México denunció en redes sociales que “la violencia está tomando Vallarta”. Más de diez organizaciones se sumaron a ese posicionamiento y publicaron un pliego petitorio dirigido a autoridades locales, estatales y federales.

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De acuerdo con el portal Zona Docs, las organizaciones agrupadas en la Red Mujeres Distrito 05 Jalisco exigieron acciones preventivas inmediatas y sostenidas. Entre sus peticiones figuran la creación de un Mapa Municipal de Zonas de Riesgo, el fortalecimiento del presupuesto para atención a la violencia de género y la vinculación entre la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Municipal de la Mujer, el DIF, Protección Civil y la Fiscalía Regional.

Los colectivos cuestionaron los datos oficiales del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que citó mil 670 medidas de protección activas en los últimos dos años. Para las organizaciones, esas cifras “maquillaron la imagen de la región” mientras la violencia avanzaba.

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RS Fotos

La mujer aún sin identificar y el llamado a buscarla

Los colectivos Jóvenes Buscadores de Jalisco y Jóvenes Buscadores de Sonora informaron que la víctima del 15 de mayo permanece sin identificar en el Servicio Médico Forense de Puerto Vallarta. Sus señas particulares, incluidos dos tatuajes —uno de una figura similar a la Medusa y otro con las iniciales R y A sobre un electrocardiograma—, pueden consultarse en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Ambos colectivos hicieron un llamado a compartir la información. “A veces, una publicación puede hacer la diferencia y ayudar a una familia a encontrar respuestas”, señalaron el 25 de mayo.

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La autocuidado como respuesta ante la omisión del Estado

Ante lo que describieron como “la evidente omisión del Estado”, Mujer Colibrí ONG México y el Colectivo Mujeres Puerto Vallarta publicaron una serie de recomendaciones de autocuidado colectivo. Entre ellas destacaron compartir ubicaciones y trayectos con personas de confianza, no trasladarse solas de noche y configurar el SOS de emergencia en el teléfono.

“La colectividad y la autodefensa en comunidad son nuestras herramientas más fuertes”, concluyeron en su posicionamiento público. Las organizaciones reiteraron que, mientras las instituciones no garanticen resultados, el cuidado mutuo entre mujeres seguirá siendo la respuesta más inmediata disponible.

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