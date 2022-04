Ariadne Díaz denunció en redes sociales que fue víctima de robo

La actriz describió como fue víctima de los amantes de lo ajeno.

Con arduo enojo, la actriz mexicana Ariadne Díaz denunció por medio de sus redes sociales la situación de robo que vivió recientemente, el cual afortunadamente no presenció, sin embargo, destacó su gran molestia, ya que le quitaron los espejos a su automóvil.

Fue en diversas historias en su cuenta oficial de Instagram dónde la famosa de 36 años compartió a sus seguidores el tan desalentador momento que estaba pasando, puesto que relató que tras ir a comer con su pareja Marcus Ornellas y unos amigos, el auto que se encontraba estacionado a lado de una farmacia ya había sido víctima de los amantes de lo ajeno.

Incluso Ariadne confesó que su pareja se dirigió hacia la farmacia en dónde estaba situado su carro, para pedir las grabaciones del momento, sin embargo, no tuvieron mayor éxito.

“Pues el pan de cada día en este país. Vinimos a comer con unos amigos, un ratito, nos estacionamos a lado de una farmacia, en una calle transitada y ahí está, se robaron los espejos. Ahí está Marcus pidiendo las grabaciones en esta farmacia, que hay cámara y misteriosamente que no las tienen, que a ver qué pueden hacer”, comentó la actriz.

La famosa destacó que la normalización de robos en México no esta bien. (Foto: Instagram / @ariadne_diaz)

Asimismo, Díaz agradeció el no haber presenciado directamente el atraco, sin embargo, afirmó que las personas normalizan este tipo de acciones, aunque no este bien que suceda. No obstante, con desilusión en el rostro aseguró que no hay otra solución, por el momento, más que comprar nuevamente las piezas faltantes de su vehículo y agradecer que el suceso recayó solo en lo material.

“Como ya estamos tan acostumbrados, como si esto fuera normal o estuviera bien, a uno le queda agradecer, pues que afortunadamente te robaron en tu ausencia, para que no te asustaras o fue algo material y nada más, no, no es normal, no está bien. Estamos acostumbrados, pero no quiere decir que este bien, pues que queda ¿No?, comprarlos otra vez y dar gracias que estamos bien”, cerró Ariadne Díaz en el videoclip.

Sin embargo, no todo es molestia, ya que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas celebraron su séptimo aniversario de manera simbolica y romántica, pues compartieron para todos sus followers los tatuajes que enmarcarían todo el amor que emanan.

La pareja se tatuó la inicia de cada uno a la altura de su tobillo. (Foto: Instagram/@ariadne_diaz)

El amor de ambos artistas derivó a que la pareja destacará como uno de los romances más sólidos del mundo del espectáculo, dado que el afecto que se tienen dejó a todo su público suspirando de ilusión, pues han sido testigos de la gran relación que construyeron, al igual que los detalles que tienen en diversas ocasiones.

Fue así que el pasado 17 de abril, con motivo de celebración por sus 7 años juntos, sellaron su bonita historia con un tatuaje, el cual fue realizado en una comida a la que asistieron diversos colegas, así como tatuadores. Por lo que sin pensarlo, los famosos tomaron la decisión de marcar su piel de por vida, pues la actriz se plasmó la letra M a la altura de su tobillo; por su parte Marcus ejecutó lo mismo pero con una A en el mismo sitio que su esposa.

“Dicen que tengo la M de Majin Boo (...) y Marcus se está haciendo la A de amor propio, de Ariadne, el amor de mi vida”, expresó la actriz entre risas, mientras le realizaban el simbólico acto romántico.

La actriz compartió una fotografía con su pareja y su hijo Foto: Instagram/@ariadne_diaz

Más tarde, Díaz dedicó a Ornellas unas emotivas palabras, aunado de un album de fotografías en el que escribió: “Siete años juntos, un hijo maravilloso, miles de recuerdos juntos y millones de sueños por realizar”.

