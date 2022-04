Criticaron a Karla Panini y Américo Garza por llamativos tatuajes

Karla Panini y Américo Garza se tatuaron diversos tatuajes en su cuerpo que destacan el arduo amor que sienten el uno por el otro(TW: paniylachabella)

La comediante mexicana Karla Panini sorprendió en redes sociales con el nuevo acto de amor que realizó a lado de su actual esposo Américo Garza, pues cada día demuestran que, aunque reprueben su relación, ella se encuentra más feliz que nunca.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde Panini compartió diversas fotografías en las que se ve a la famosa junto a su pareja con nuevos tatuajes en diversas partes de su cuerpo.

Karla y Américo decidieron plasmar en su piel diversos diseños para simbolizar todo el afecto que sienten el uno por el otro, al igual que el gran amor que le tienen a la familia que han formado desde que iniciaron su relación desde hace ya varios años.

Karla Panini y Américo Garza sellaron su amor con diversos tatuajes en su piel. KARLA PANINI - AMÉRICO GARZA

De tal forma que, uno de los tatuajes representa la fecha de nacimiento de cada uno de sus hijos, incluso, las hijas que Américo tuvo con la fallecida Karla Luna. Asimismo, se pudo ver en el antebrazo de ambos famosos la frase: “Este tipo de certeza llega, pero solo una vez en la vida”.

En la descripción del post, Karla Panini escribió: “Gracias !!! Chicas de @pinksidetattoos encantados con su trabajo. Son las mejores!!!”, agradeciendo a las autoras de estos tatuajes.

Ante este hecho, los internautas tundieron rápidamente con comentarios negativos en la publicación de la también presentadora: ”SE TATUO LA FRASE QUE ELLA LE DIJO AL INFIEL, TRATALA MAL QUE NO SOPORTO QUE LA TRATES BIEN”. “¿Y la fecha cuando le bajaste el marido a tu mejor amiga? Esa estaría genial”. “Puras fechas pareces calendario”, entre otros.

Uno de los tatuajes destaca las fechas de todos sus hijos KARLA PANINI - AMÉRICO GARZA

Cabe recordar, que en el año 2020 Panini y Garza se realizaron un tatuaje en el cual destacaron lo que serían las iniciales de ambos: Américo Israel y Karla Yvette. Pues cerca de su mano se puede leer AIKY, plasmado en su piel.

Cerca del ya antes mencionado, se encuentra otro tatuaje, el cual contiene tres números “856″, de este se especuló en diversas ocasiones que sería el número de habitación en el que Américo le era infiel a su antes esposa Karla Luna.

Sin embargo, en redes aseguraron que los números coinciden con las letras T, K, y M, del teclado del celular, lo que formaría la frase Te kiero (quiero) mucho.

Se han hecho diversas especulaciones sobre los demás tatuajes que ambos artistas tienen. KARLA PANINI - AMÉRICO GARZA

Asimismo, sus seguidores arremetieron contra la comediante con el argumento de que los cristianos no se tatúan, por lo que estaría faltando a su actual religión:

“Los CRISTIANOS NO SE TATÚAN bueno, el infierno lo tienen ya ganado”, “No que muy cristiana evangélica, ¿tatuándose?”, “Y ella no era dispuestamente cristiana” y “Que los cristianos no se tatúan, dicen”, fueron algunos señalamientos hacia la conductora.

Recientemente, Karla Panini también fue atacada, ya que comenzó a vender playeras con un mensaje de odio hacia sí misma, pero no todos los usuarios observaron bien su nuevo negocio y la criticaron por lucrar con el hate que la audiencia le tiene.

“‘Te odiamos panini’. Que me odien con ese amor, me encanta! ¡Quien quiere una playera!! ¡Quien dijo yo?! Mi precioso y yo. Hagan sus pedidos!”, escribió en su publicación, donde se ve a Panini y a su esposo, con la ropa que estaría a la venta.

karla lanzó a la venta una playera que arremete contra ella misma. (Foto: Instagram/@kpaninimx)

“Si el infierno que te esta esperando”, “Vieja ridícula”, “Una para trapear!”, “Qué cinismo el tuyo”, “Aparte de odiarte, intenta ser graciosa y no le sale”, “Le deberías de tener miedo al karma, chula”, “¿Tu sola te quieres hacer creer que estás bien?”, se lee en la sección de comentarios de la fotografía publicada.

