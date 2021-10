Karla Panini llamó “falsa, mentirosa y mustia” a la hermana de Karla Luna

Karla Panini llamó a la hermana de Karla Luna "tía tangas" Foto: Facebook/Soy Karla Panini

Después de que Erika Luna asegurara que Karla Panini le hizo brujería a Karla Luna para empeorar su estado de salud, la ex Lavandera aprovechó sus redes sociales para decir que no seguirá cayendo en provocaciones. Por medio de insta stories mencionó que solo la “gente naca e ignorante” cree en la brujería y que está cansada de que “la tía tangas” esté creando historias que no existen.

“Cuando yo pienso que la “bucho” o “la tía tangas” ya no va a decir nada, ya no tiene qué más inventar, ya no tiene qué más decir, porque te avientas unas novelas y unas historias que qué bárbara, bueno cuando creo que ya fuiste lo más mentirosa que pudiste ser, siempre me sorprendes porque tienes más estupidec*s que decir. No para tu nivel de estupid*z ja,ja,ja”, expresó en una historia Karla Panini.

Esta declaración salió a la luz después de que la hermana de la fallecida Lavandera aseguró en días anteriores que de no haber sido porque Karla Panini le hizo brujería, su estado de salud hubiera sido diferente:

Karla Panini con sus hijos e hijastros (Foto: Instagram/@kpaninimx)

“Story time de por qué digo que a mi hermana Karla Luna le hicieron brujería y por tal hecho murió [...] Me ha costado mucho recordar y me duele mucho que estuvimos cegados y hasta ahora vemos cosas que antes no, lamentablemente, es demasiado tarde”, dijo Erika Luna.

Erika aseguró que todo habría empezado en el primer hospital donde se encontraba su hermana, pues encontraron una muñeca envuelta en mecate.

“Vamos a empezar con algo de la primera brujería que yo alcancé a ver pero que no la notaba así. Fue cuando a Karla le dio su primer cáncer, ella tuvo una trombosis y en el cuarto estábamos su excomadre, su exesposo, la madre de ambas, su exsuegra, los hijos de Karla, sus hermanos, mis padres y yo […] cuando estábamos haciendo una oración, justo en los pies de Karla estaba su expareja y su excompañera , cuando la enfermera movió la camilla; lo que vio era una muñequita con mecatitos enrollados de los pies a la cabeza […] La enfermera le habló a la de limpieza para que recogiera ese mecatito al que no le veía forma, pero cuando lo vio, detectó que era un muñeco de brujería. Ella nos dijo que no lo tocáramos. La verdad nadie le tomó tanta importancia”, narró.

Karla Panini reaccionó contra Erika Luna (Foto: Instagram/@kpaninimx)

Karla Panini aprovechó para subir una captura de pantalla y dejarle un mensaje contundente a la hermana de Luna:

“Tía tangas: falsa, mentirosa, mustia. ¿Eres o te haces? ¿Tu cerebrito no da para más vividora?”, escribió.

Panini, la ahora esposa de Américo Garza, salió a defenderse también mediante una transmisión en vivo en la misma red social en donde además arremetió contra la familia de su “comadre” e incluso contra su hija mayor.

Karla Luna y Erika Luna (Foto: Instagram/@kikalunam)

“Nadie fallece de cáncer por una brujería y no lo había aclarado porque me da risa todo lo absurdo del tema”, expresó la comediante. Además, aseguró que la familia no tiene un trabajo por lo cual aprovechan el interés de los medios de comunicación para vender noticias y provocar escándalos. “Se les va a acabar su minita de oro […] yo no le debo nada a esos parásitos”, dijo contundentemente Panini.

Lo más relevante de la transmisión también fue el momento en que Karla Panini arremetió contra Stephanie Luna, hija mayor de Luna, pues aseguró fue ella quien comenzó a inventar todo y a poner a las personas en su contra.

“Tu vida, niña mustia, tu vida soy yo, que tristeza, tú crees que yo te arrebaté a tu mamá. Estás bien loquita, en serio, estás mal” expresó la comediante.

SEGUIR LEYENDO: