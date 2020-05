Américo Garza salió en defensa de Karla Panini: no fue despedida de la radio, aclaró

Américo Garza salió en defensa de su esposa y aclaró que no fue despedida de su programa de radio (Foto: Twitter@KarlaPaninii)

Américo Garza salió en defensa de su esposa Karla Panini y aclaró que no fue despedida de EXA Monterrey, donde conducía “La Mañanita Morning Show” junto con Jaír Villareal. Los locutores pausaron temporalmente su labor tras la polémica de “Las Lavanderas” que fue reavivada en las últimas semanas.

El 18 de mayo, Exa Monterrey lanzó su nuevo cartel de programaciones y, en en el espacio de 9:00 a 11:00 horas ya no aparecieron Karla Panini ni Jaír Villareal; de ahí que diversos medios, así como usuarios de redes sociales, especularon sobre el despido de la ex “lavandera”. El motivo, adujeron, fue la ola de críticas por la “traición” de Panini y Américo Garza hacia Karla Luna, ex amiga y ex esposa de ambos.

Américo Garza refirió que la ausencia temporal de Karla Panini durará mientras disminuya la ola de ataques y amenazas hacia ella, pues el escándalo en que se vio envuelta en 2014, ha vuelto a las tendencias de twitter desde inicios de abril y en el transcurso de mayo.

Américo Garza esun empresario de Monterrey que primero estuvo casado con Karla Luna, a quien le fue infiel con Karla Panini, la mejor amiga de Luna en ese entonces (Foto: Twitter@@canal_44)

"Ya no saben ni que inventar, tanto Karla como Jaír Villarreal, su amigo y compañero de radio, decidieron ponerle una pausa temporal a su programa y, sí, por los ataques que han recibido y las amenazas, solo por eso, no por otra cosa”, refirió para Tv Notas el empresario regio.

El esposo de Panini también mencionó que los comentarios en redes sociales han escalado en demasía, por ello, los conductores del morning show decidieron, junto con la empresa radiodifusora, suspender su participación, misma que retomaran eventualmente.

"Se tiene contemplado (el regreso), como te digo, esto se está saliendo de control, las amenazas de la gente han llegado muy alto. Y claro que está el miedo y el temor de que pase a mayores, así que ellos tomaron la decisión de consultarlo con su empresa y se les está apoyando en esto, descansarlos y esperar a que los ánimos se calmen es todo lo que voy a comentar al respecto”, aclaró Américo Garza a la misma revista de espectáculos.

"Las Lavanderas" era un programa de comedia transmitido por Telehit, un canal musical. Adquirió fama en 2012 pero finalizó dos años después cuando Karla Luna descubrió la traición de su esposo con su mejor amiga

Cabe recordar que Karla Panini inició un romance con Américo Garza, quien era pareja y padre de dos hijas de Karla Luna, entonces compañera de trabajo y mejor amiga de Panini. Durante años, Panini y Garza estuvieron juntos, hasta que Luna se enteró por mensajes que encontró en un celular.

Karla Luna y Karla Panini adquirieron fama en 2012 por su participación en el programa “Las Lavanderas” del canal musical Telehit. En éste show televisivo, ambas contaban chistes. Pero, en noviembre de 2014, el espectáculo llegó a su fin debido al conflicto que ha sido retomado en las últimas semanas y al que los usuarios de redes sociales han calificado como “la traición de Panini”.

Fabiola Martínez: el karma de Panini

Fabiola Martínez, conductora también de Telehit, reveló que había tenido una relación con Américo Garza en 2015 cuando éste ya se había separado de Karla Luna para andar con Panini. Ello la convirtió en una especie de karma hacia Panini.

Fabiola Martinez se volvió el karma para Panini, pues reveló que sostuvo una relación con Américo Garza cuando ésta ya andaba con Panini y estaba separado de Karla Luna (Foto: Instagram@bellafaby)

Martínez habría informado de su relación a Panini, quien le había agradecido el gesto y por abrirle los ojos sobre Américo Garza. La conductora del canal musical decidió acudir a Panini ante el acoso posterior de Garza. Pero al poco tiempo, no obstante, Garza y Panini se casaron.

La polémica de "La Lavanderas“ fue retomado en 2017, tras la muerte de Luna a causa de cáncer. Hasta el año pasado, el tema volvió a twitter y fue olvidado eventualmente. Sin embargo, una usuaria de Instagram habría enviado un meme a Karla Panini en una foto de su boda con Américo Garza y la leyenda: ¡Quédate en casa! ¡Así como te quedaste con el esposo de tu amiga!”. A lo que Panini respondió en un tono cínico sobre su relación con Garza. A raíz de esos hechos, el escándalo fue reavivado.

