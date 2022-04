Seis días sin Diana Laura Rangel, la estudiante del CCH que desapareció rumbo al Centro Histórico de la CDMX

Diana Laura Rangel desapareció hace 6 días. (Foto: Tomada de Twitter)

Debanhi, Marcela, Ingrid, Brisa, Jenifer, así como miles de jovencitas y mujeres en general, fueron desaparecidas por varios días en México, dejando un vacío, desolación y sobre todo enojo para sus familias. Y es que las desapariciones en este país buscan como primer plano, ocultar casos de feminicidio, violencia sexual, trata de personas, entre otros. Sin embargo, en ocasiones sigue la búsqueda incansable de ellas.

Diana Laura Rangel Chávez, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, es el nombre de una joven más de la que hasta el momento se desconoce su paradero.

Han pasado seis días desde que salió de su hogar el 17 de abril y hasta el momento no se sabe de ella. De acuerdo con información de sus familiares, Diana dejó su vivienda alrededor del medio día del domingo pasado y se dirigía a Bellas Artes, emblemático recinto cultural, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero nunca regresó.

Diana de 17 años, quien reside en la colonia Profesor Cristóbal, municipio de Atizapán de Zaragoza, vestía un short deportivo negro, playera color menta, tenis blancos y una mochila rosa el día de su desaparición.

Pese a que su mamá ya levantó alertas, denunció el caso y pidió el apoyo de las autoridades, aún clama más ayuda para poder dar con su paradero. “Solicito me sigan ayudando en su difusión hasta encontrarte Diana Rangel. Me es muy difícil expresar en estos momentos lo que estoy pasando como mamá soltera. Tengo a mi hija desaparecida. Al igual les pido su comprensión para que solo aporten información relevante y no saturen mi teléfono. Compartan porfavor”.

Según el boletín de urgencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cualquier persona que tenga información sobre la joven podrá comunicarse al número telefónico: 800 89 029 40.

Múltiples casos de desaparición han resonado por las pantallas de televisión o cualquier medio digital e impreso. Incluso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre su incremento en general.

El caso más reciente que conmocionó al país fue el de Debanhi Escobar, de 18 años, quien estaba desaparecida desde el 9 de abril. Su cuerpo fue encontrado dentro de la cisterna de un hotel la noche del jueves en una carretera de los suburbios de Monterrey, capital del estado de Nuevo León.

Además, durante la búsqueda de Debanhi se hallaron cinco jóvenes más en diversos puntos de la ciudad. Tan solo en lo que va del año hay alrededor de 327 mujeres desaparecidas en el estado.

Hay que recordar que en la violencia contra las mujeres se ha incrementado preocupantemente en los últimos años en México, pues según cifras oficiales, suman al menos 10 asesinadas al día.

El protocolo que se deberá considerar y levantar inmediatamente, luego de la desaparición de una mujer es el conocido como Alba, mecanismo que fue implementado inicialmente en Ciudad Juárez.

Se trata de un plan de acción y coordinación aplicado por las tres órdenes de gobierno, que involucran medios de comunicación, sociedad civil, así como organismos públicos y privados, para dar con el paradero de una mujer en todo México.

Es una estrategia importante, pues las primeras horas de búsqueda son cruciales para encontrar con vida a las personas. Su objetivo principal es justamente iniciar con la búsqueda inmediata de las desaparecidas, por lo que será necesario conocer sus fases.

