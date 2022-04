Quién fue Ricardo Flores Magón y por qué AMLO lo recordó para reforzar su discurso contra la oposición

El presidente de México recordó las convicciones de Ricardo Flores Magón para reforzar su discurso contra la oposición

La mañana del jueves 21 de abril, durante su tradicional conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador recordó el legado que personajes históricos como Ricardo Flores Magón o el general Lázaro Cárdenas dejaron a México, no obstante, además de enaltecer sus aportaciones al país, el mandatario tabasqueño utilizó sus convicciones para reforzar el discurso que desde días anteriores ha mantenido en contra de los partidos y miembros de oposición a su administración.

A casi una semana de la fatídica derrota del presidente de México y de las y los legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los dimes y diretes continúan en la Cámara de Diputados y en las redes sociales, ya que tanto Andrés Manuel López Obrador como sus simpatizantes han calificado como “traidores a la patria” a todos aquellos diputados y diputadas de oposición que frenaron la Reforma Eléctrica del mandatario.

Al ser cuestionado y acusado de difundir un discurso de odio en contra de la oposición, el presidente de México argumentó que los calificativos de “traidores a la patria” estarían justificados por las ideologías del “movimiento popular” que representa. Esto con base en la idea de que, con el rechazo a la Reforma Eléctrica, se continuará privilegiando a las empresas extranjeras para el uso de los recursos nacionales y para ello, recordó a personajes históricos como el ex presidente Adolfo López Mateos y Ricardo Flores Magón.

Ricardo Flores Magón fue un periodista y político precursor de la Revolución Mexicana (Foto: Instituto Nacional de Antropología e Historia de México)

“Los Flores Magón, Ricardo decía que el que entregaba los recursos naturales del país a extranjeros era traidor a la patria”, fueron las palabras con las que el presidente de México recordó al periodista y político mexicano que se desempeñó como uno de los precursores más importantes de la Revolución Mexicana.

Ricardo Flores Magón nació en San Antonio Eloxochitlán, Oaxaca en 1873; sus padres de origen indígena lo apoyaron para que cursara estudios en derecho en la Universidad de México. Sus valores y personalidad rebelde lo consolidaron como uno de los líderes sociales más populares de la época, pues es considerado como uno de los luchadores más íntegros de la causa de los trabajadores durante la Revolución Mexicana.

Como periodista, fundó junto a su hermano Jesús el periódico Regeneración mismo en donde plasmaban sus ideales y criticaban constantemente a Porfirio Díaz y su gobierno. Años más tarde y amenazados por las autoridades, los hermanos Flores Magón se exiliaron en Estados Unidos y ya para 1906, con el respaldo de algunos seguidores de su causa, fundaron el Partido Liberal Mexicano mismo que estaba afiliado a la ideología socialista.

La lucha de Ricardo Flores Magón con la causa de los trabajadores del país trascendió a algunos de los derechos plasmados en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Foto: Cuartoscuro)

Durante su lucha con la causa trabajadora del país, Ricardo Flores Magón exigió la jornada de ocho horas, el descanso dominical y el reparto de tierras a campesinos. Motivado por ideas socialistas, su partido estuvo detrás de las huelgas suscitadas en la localidad minera de Cananea en Sonora, así como de las de la zona industrial textil de Río Blanco en Veracruz.

Tras el estallido de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón y su hermano promovieron la insurrección de Baja California, incluso lograron tomar las ciudades de Tijuana y Mexicali donde intentaron, aunque sin éxito, instaurar una República Socialista. Después de su fracaso volvieron a Estados Unidos, sin embargo, la convicción de que el gobierno de México era el responsable de las precarias condiciones y de la opresión que padecía la clase obrera del país los motivo a continuar su lucha en contra de las administraciones de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es simpatizante de Ricardo Flores Magón y su lucha. Incluso lo posicionó como el distintivo del Gobierno de México este 2022 (Foto: Captura de pantalla / Gobierno de México)

En diferentes ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho pública su admiración y reconocimiento al luchador social Ricardo Flores Magón, al grado a que incluso su imagen es el distintivo del Gobierno de México para este 2022.

No obstante, esta decisión no ha sido muy bien recibida por ciudadanos que argumentan que Ricardo Flores Magón promovía el anarquismo y una ideología política que podría afectar al país en gran medida. No obstante, también hay quien argumenta que ni el mismo precursor de la Revolución Mexicana estaría de acuerdo con las imagen que la administración de Andrés Manuel López Obrador refleja sobre él puesto que en vida fue uno de los principales opositores al gobierno y a la autoridad.

SEGUIR LEYENDO: