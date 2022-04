Lilly Téllez se lanzó con todo contra Citlalli Hernández: “Azote para la democracia”

Lilly Téllez acusó a Citlalli Hernández de haber huido del debate del Senado. (Fotos: gettyimages /cuartoscuro)

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), exhibió a Citlalli Hernández, Secretaría General de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por no haber acudido a una sesión en el Senado de la República.

Téllez aprovechó su ausencia para exponer su inconformidad con las medidas que Citlalli y su partido han llevado a cabo contra las y los legisladores que votaron en contra de la Reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Mediante una publicación en su cuenta de Twitter Lilly expresó: “Apenas volvió ayer al Senado y ya faltó hoy a sesión la empleada de Morena, gestora de concesiones de litio, látigo contra la libertad de expresión y azote para la democracia… @CitlaHM huyó al debate”.

Screenshot twitter/@LillyTellez

Su comentario surgió luego de que las dos funcionarias tuvieran un debate el martes 19 de abril en el que los ánimos se calentaron debido a los comentarios que la panista hizo respecto a su compañera de oposición. Mientras se encontraba dando una intervención en el Senado, la política acusó a Hernández de comenzar una campaña de odio en contra de las y los diputados de la coalición Va por México, quienes no respaldaron la iniciativa de Andrés Manuel.

En su discurso recalcó: “Le pregunto, senadora Citlalli Hernández, ¿cómo usted se va a responsabilizar por los efectos agresivos contra los legisladores que usted ha boletinado? ¿cómo se va a responsabilizar y qué acciones va a tomar para frenar la campaña de odio que ha emprendido usted contra todos los legisladores que han votado en contra de los deseos de López Obrador, esa campaña que ha iniciado”.

Lilly Téllez señaló a la morenista Citlalli Hernández por haber iniciado una campaña de odio contra las y los diputados de oposición.

Asimismo, la senadora de la bancada del PAN se quejó de la campaña de persecución y argumentó que nadie tiene el derecho a estigmatizar a los compañeros que hicieron su trabajo, pues simplemente estaban cumpliendo con sus funciones. “¿Cómo se va a responsabilizar el odio que ha sembrado? ¿cómo se va a responsabilizar por las consecuencias en la integridad física de los legisladores? Conteste y asuma su responsabilidad”, puntualizó Téllez.

Por su parte, la líder morenista reviró la discusión para señalar que las únicas personas que han difundido odio han sido los miembros de la oposición pues los tachó de clasistas, racistas y expuso su poco compromiso con la sociedad, debido a que votaron en contra de una reforma energética que favorecía los intereses del país.

“Son traidores a la patria, eso no es boletinar, eso no es atentar contra la existencia de nadie, es decir lo que creemos y si ustedes defienden no serlo, salgan con la gente. No lo decimos nosotros, nosotros hemos realizado asambleas en todo el país informando sobre la reforma energética (...) ustedes no saben lo que opina la gente, salgan y pregúntenles qué opinan de haber votado en contra de esta reforma”, respondió Citlalli Hernández.

Citlalli Hernández respondió a las acusaciones de Lilly Téllez y dijo que los de la oposición eran unos "traidores a la patria"

La polémica se desató entre los legisladores después de que este lunes Hernández y Mario Delgado, presidente de Morena, anunciaran que comenzarían una campaña a nivel nacional con el objetivo de que la ciudadanía conociera quiénes fueron las y los diputados que no aprobaron la iniciativa de AMLO.

“Queremos que la gente vea las caras, los nombres, los rostros de los traidores para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo, a nuestros hijos, nietos, quienes deshonraron tantos siglos de historia como nación”, compartió Delgado.

Hubo muchas quejas al respecto, e incluso, se culpó al presidente de los actos vandálicos que sufrieron los diputados federales del PAN Jaime Ramírez Barba, Ana María Esquivel y Fernando Torres Graciano, así como María Josefina Gamboa, quien fue víctima de robo mientras se encontraba en la Ciudad de México.

SEGUIR LEYENDO: