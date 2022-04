AMLO negó discurso de odio en boletinaje de Morena a diputados opositores

(Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó que las acciones emprendidas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contra la oposición formen parte de un discurso de odio.

El mandatario dijo que los calificativos de “traidores a la patria” estarían justificados por las ideologías del “movimiento popular” que representa - esto, de igual modo, basado en el argumento de que el revés a la Reforma Eléctrica continuará privilegiando a las empresas extranjeras en los recursos nacionales.

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ya basta de hipocresías; de acuerdos en lo oscurito; de las élites; en los restaurantes de lujo y que la gente no sepa cuando se trata del bienestar del público”.

Bajo ese tenor, también justificó el boletinaje que la bancada guinda emprendió hacia las y los diputados que votaron en contra de su iniciativa energética pues, aseguró, “priorizaron el bienestar de las empresas extranjeras sobre el del pueblo”.

“Si son representantes populares, ¿por qué no se va a saber lo que hacen o como votaron? ¿Defender a Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra los mexicanos no es traición? Que me digan qué es”, cuestionó en su conferencia matutina.

