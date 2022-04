Lilly Téllez arremetió contra Andrea Chávez por llamar ‘traidores’ a diputados: “Destacada mentirosa”

La senadora criticó la manera como Andrea Chávez apoya a AMLO (Foto: PAN//Instagram)

La Reforma Eléctrica provocó profundas rencillas entre los integrantes de los diferentes partidos, pues la lucha de ideas en pro y en contra de esta iniciativa, que al final fue rechazada por la oposición, cada vez fue más constante y, aunque la votación ya culminó, los señalamientos siguen.

Ahora fue la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrea Chávez, quien arremetió contra los integrantes del bloque opositor, a quienes insistió en llamar “traidores a la patria”, por presuntamente haber vendido al país.

“Los 223 diputados federales del PRIANRDMC son unos #TRAIDORES_A_LA_PATRIA. Hoy, a cuatro días de su traición, aún no han dado un solo argumento para justificar el sentido de su voto. Se vendieron, no hay más”, acusó la integrante del partido guinda.

Este mensaje fue duramente criticado por usuarios de Twitter, entre los que se encontró la senadora por al Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, quien se ha mostrado como una férrea opositora a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su Cuarta Transformación (4T).

(Foto: Twitter)

Ahora, la legisladora sonorense arremetió contra Chávez, a quien llamó “destacada mentirosa”, por demostrar un servilismo hacia el tabasqueño. Además, aprovechó para criticar a su pareja, el español Abraham Mendieta, asesor de Morena.

“Esta diputada @AndreaChavezTre es una destacada mentirosa y ha llevado su servilismo a grado de servidumbre…pero ni por defender la corrupta ley Bartlett merece ser castigada con ese degenerado charlatán que tiene por novio…piedad para ella”, comentó Téllez.

Estas críticas llegaron después de que la oriunda de Chihuahua presumiera su relación con Mendieta por motivo de su cumpleaños el pasado 19 de abril. “Ha sido un honor compartir estos tiempos históricos de transformación de tu lado. Soy afortunada de tenerte de compañero de vida. Feliz nueva vuelta al sol adorado ⁦@abrahamendieta”, celebró la morenista.

Por su parte, Abraham Mendieta también aprovechó para lanzarse contra los diputados del bloque opositor, a quienes auguró el fin de su carrera política por haber rechazado la Reforma Eléctrica que busca empoderar a la CFE para distribuir energía en México.

“Les salió carísimo políticamente a los #TRAIDORES_A_LA_PATRIA haber votado contra el pueblo de México y contra la soberanía nacional. Yo creo que cada voto en contra, debe representar una carrera política menos, ya basta de siervos del dinero en cargos públicos”, escribió el español.

Abraham Mendieta también fue atacado por Téllez (Foto: Instagram @abrahammendiatar)

Cabe recordar que Andrea Chávez, la diputada más joven en la historia de Morena, ha sido aclamada por el propio López Obrador, quien declaró durante una conferencia mañanera desde Palacio Nacional que podía retirarse tranquilo de la política porque ya hay un relevo generacional.

“Cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea en la Cámara de Diputados, que tiene 24 años, 25, me da muchísimo gusto, ya es para decir: Me puedo retirar tranquilo, me puedo jubilar tranquilo, me puedo ir ya tranquilo porque, así como ella, hay muchos otros, hay relevo generacional, eso es lo mejor que se puede aportar”, dijo el mandatario mexicano.

¿Quién es Andrea Chávez?

La joven diputada nació un día de la mujer, el 8 de marzo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, estudió derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y desde ahí ejercitó su vida política como integrante de comités estudiantiles.

Dentro de su trayectoria política, ha participado en colectivas como Feministas 4T y Red Feminista para la Transformación, además de haber sido asesora parlamentaria en el Senado de la República.

Proviene de uno de los municipios de México que más se han visto afectados en las últimas décadas por la violencia hacia las mujeres, por lo que incluyó esta problemática en el discurso que ofreció al tomar posesión en la Cámara de Diputados.

