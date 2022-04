Quién es Andrea Chávez, la diputada más joven de Morena admirada por AMLO: “Hay relevo generacional”

Andrea Chávez es la diputada más joven de Morena y AMLO la admira por ser el relevo generacional (Foto: Instagram / @andreachaveztre)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo durante su más reciente conferencia mañanera desde Palacio Nacional que podía retirarse tranquilo de la política porque ya hay un relevo generacional.

Se refirió específicamente a la diputada más joven de la Cuarta Transformación, integrante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrea Chávez.

“Cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea en la Cámara de Diputados, que tiene 24 años, 25, me da muchísimo gusto, ya es para decir: Me puedo retirar tranquilo, me puedo jubilar tranquilo, me puedo ir ya tranquilo porque, así como ella, hay muchos otros, hay relevo generacional, eso es lo mejor que se puede aportar”, dijo el mexicano.

Andrea Chávez es diputada de la LXV Legislatura, nació en el año 1997 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ha desempeñado la mayor parte de su trabajo y activismo, misma que la tienen en el puesto de representación proporcional que hoy sostiene.

Dentro de la Cámara de Diputados, pertenece a las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y puntos constitucionales. Aunque en un principio se anexó también a las comisiones de juventud y seguridad ciudadana, causó baja a los pocos meses.

A pesar de que este es su primer puesto como servidora pública, Andrea ya ha tenido una amplia experiencia en el activismo y la vida pública, pues desde los 15 años ha defendido la lucha de las mujeres en su ciudad natal.

La joven diputada nació un día de la mujer, el 8 de marzo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, estudió derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y desde ahí ejercitó su vida política como integrante de comités estudiantiles.

Dentro de su trayectoria política, ha participado en colectivas como Feministas 4T y Red Feminista para la Transformación, además de haber sido asesora parlamentaria en el Senado de la República.

También ha colaborado con la redacción del apartado sobre feminicidio para la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y fue representante de México en el foro Juventud, paz y seguridad de la ONU en Amman Jordania.

Su hoja de vida indica que fue seleccionada por la organización Women2Women en el año 2017 para participar en su Congreso Mundial de la Universidad de Harvard, en el estado de Massachusetts.

Andrea proviene de uno de los municipios de México que más se han visto afectados en las últimas décadas por la violencia hacia las mujeres, por lo que incluyó esta problemática en el discurso que ofreció al tomar posesión en la Cámara de Diputados con las siguientes palabras:

“Por las que ya no están, por las trabajadoras de la maquila, por las madres buscadoras, por las víctimas de la violencia generada por la absurda guerra y por Ciudad Juárez. Por mis hijas, por mis nietas. Tomo protesta como Diputada Federal, pero el cargo es de ellas y a ellas me debo”, afirmó Andrea.

La diputada se ha expresado en diversas ocasiones en contra de Felipe Calderón y el PAN por la violencia que vivió en su ciudad natal, pues hace unos días dio el siguiente mensaje desde el Cámara de Diputados tras la participación de Margarita Zavala:

“Quiero aprovechar que el día de hoy Felipe Calderón estuvo en Ciudad Juárez, tras 10 años de no haber visitado mi ciudad, una ciudad golpeada por la guerra contra el narco”, afirmó Andrea y continuó: “Y el PAN, precisamente las y los diputados federales del PAN, pretenden ocultar que hace unas cuantas horas, Iván Reyes Arzate, ex mano derecha de Genaro García Luna, mejor conocido como el ‘zar’ antidrogas de Felipe Calderón se acaba de confesar como narcotraficante en E.U.”, condenó la diputada.

