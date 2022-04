“Conservadurismo, intereses y extorsiones para no aprobar la Reforma Eléctrica”: Andrea Chávez (Morena)

Andrea Chávez es la diputada más joven de Morena y AMLO la admira por ser el relevo generacional (Foto: Instagram / @andreachaveztre)

Este domingo se debate en el Palacio Legislativo de San Lázaro la polémica Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y, tras un repentino receso de media hora, la diputada del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el estado de Chihuahua, Andrea Chávez, realizó una solicitud para que la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, se abstenga de votar el proyecto.

De acuerdo con la diputada Chihuahuense, Margarita Zavala se encuentra envuelta en un conflicto de interés con la empresa española Iberdrola, no obstante, el representante de la Cámara Baja, Sergio Luna, respondió que el asunto ya había sido tratado y que no se contó con elementos para concluir que la panista había incurrido en un conflicto de interés.

No obstante, en entrevista con Infobae México, la diputada morenista Andrea Chávez reveló que Margarita Zavala, en pleno conocimiento de su posición, se adelantó a presentar una carta de dichos para solicitarle al presidente de la mesa directiva decidir si ella tenía o no conflictos de interés. De acuerdo con la representante de Chihuahua en la Cámara de Diputados, el documento presentado por la ex esposa de Felipe Calderón únicamente contenía enunciaciones y ninguna prueba, por lo que la Consejería Jurídica no pudo comprobar su conflicto interés.

Al respecto, Andrea Chávez detalló que se encuentran entregando a la mesa directiva una serie de pruebas con respecto a la declaración patrimonial de Margarita Zavala, así como a su matrimonio, ya que la diputada panista contrajo nupcias con Felipe Calderón bajo el régimen de bienes mancomunados, mismo que estuvo vigente mientras el ex presidente recibió más de 8 millones de pesos por concepto de salario cuando trabajó en el consejo de administración de Iberdrola.

Andrea Chávez reconoció que negociaron con la oposición la aprobación de la Reforma Eléctrica (Foto: Instagram / @andreachaveztre)

La diputada morenista Andrea Chávez recordó que, desde octubre de 2021 que el presidente de México sometió a consideración de la Cámara de Diputados su iniciativa, el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizó más de 400 asambleas informativas, así como la incursión del Parlamento Abierto el cual contó con la participación de expertas y expertos a favor y en contra de la misma. Del mismo modo, detalló que debatieron el dictamen con la oposición, mismos que les hicieron llegar 12 puntos que querían que fueran incluidos.

“Nos hicieron llegar 12 puntos que querían que fueran incluidos en el dictamen y nos dijeron que si no los incluíamos no nos iban a acompañar a la votación”, declaró la diputada Andrea Chávez en entrevista con Infobae México.

De acuerdo con la representante del estado de Chihuahua en la Cámara de Diputados, de los 12 puntos que la oposición pidió considerar, únicamente fueron incluidos 10, puesto que los otros dos fueron mandatados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como inconstitucionales en la más reciente sentencia en materia eléctrica en el análisis que hizo dicha dependencia respecto a la Ley de la Industria Eléctrica.

Andrea Chávez compartió sus percepciones sobre la votación de este domingo, así como los motivos por los que la oposición quiere frenar la Reforma Eléctrica (Foto: Instagram / @andreachaveztre)

A pesar de las negociaciones que mantuvieron, Andrea Chávez compartió que en este momento la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se enfrenta ante un rotundo y sistemático “no” por parte de los miembros de partidos opositores. Adicionalmente, detalló que la oposición no ha podido presentar un solo argumento técnico en contra de la reforma constitucional.

Además de señalar que algunos partidos políticos responden a intereses privados, la diputada morenista puntualizó que ese no es solo el motivo por el cual quieren frenar la Reforma Eléctrica, puesto que la presencia del cabildero italiano reveló distintos puntos a considerar, tales como los valores conservadores que la oposición posee, así como que posiblemente algunos habrán recibido sobornos como cuando se aprobó la Reforma Energética durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Algunos se irán por sobornos millonarios pero otros también por valores conservadores, unos valores en donde el conservadurismo y la derecha siempre está a favor de las empresas privadas, y de la hostilidad y de las ganancias. Entonces lo será así por intereses económicos pero también por intereses ideológicos”, puntualizó la diputada morenista Andrea Chávez en entrevista con Infobae México.

Andrea Chávez señaló que algunos diputados federales han sido extorsionados para votar en contra de la polémica iniciativa de Andrés Manuel López Obrador (Foto: Instagram / @andreachaveztre)

La representante del estado de Chihuahua en la Cámara de Diputados, Andrea Chávez, señaló que existe un factor extra a considerar sobre la oposición y es el posicionamiento institucional que los partidos políticos tienen pues, a pesar de que algunos diputados federales de grupos opositores han expresado que votarán a favor de la Reforma Eléctrica, muchos de los legisladores han sido extorsionados con ser despedidos de sus puestos si contradicen la postura de sus respectivos partidos.

“Hay una posición institucional de parte de los partidos políticos que han promovido la presidencia de cada partido, extorsionando a los legisladores con excluirlos, con echarlos, con correrlos de los partidos si no votan en contra de la Reforma Eléctrica”, declaró la diputada morenista Andrea Chávez.

Pese al rígido contexto, Andrea Chávez compartió que esperan que aún existan diputados federales que aún se deban a la razón, a los argumentos, a los intereses de la nación, a la seguridad, a la soberanía, a las tarifas justas, a la garantía de transición energética y del derecho a la electricidad como un derecho humano, aunque naturalmente entienden que muchos de los legisladores, por sobornos o por miedo a sus propios partidos, votarán en contra de la Reforma Eléctrica o simplemente no estarán presentes en la votación.

