Video: así fue el encontronazo de Lilly Téllez contra Citlalli Hernández en el Senado

Lilly Téllez y Citlalli Hernández estelarizaron una discusión en el Senado de la República (Foto: Cuartoscuro)

La noche de este martes 19 de abril, el Senado de la República fue la sede de un encontronazo entre Lilly Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), contra Citlalli Hernández, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Esto en relación a la estrategia del partido guinda de señalar a las y los diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Este intercambio de descalificaciones ocurrió casi al cierre de la sesión en la que se aprobó el regreso de Hernández Mora al cuerpo de senadores. Durante el proceso de incorporación, cuando se consultó a las y los legisladores que la morenista tome su lugar como secretaria de la Comisión de Seguridad Social e integración a otras siete comisiones ordinarias, Téllez García pidió hacer uso de la tribuna.

Cuando se encendió el micrófono de la panista, en vez de argumentar (ya sea en favor o en contra) de la asignación, Lilly Téllez sacó a colación el supuesto boletinaje de las y los diputados que votaron contra la reforma constitucional de AMLO, un tema que ni siquiera estaba planteado en la agenda del Senado.





Con un planteamiento que nunca pudo argumentar, la panista asumió que la integridad de las y los diputados de la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD), así como las de los afiliados a Movimiento Ciudadano (MC), estaba en riesgo y, a partir de esta especulación, preguntó a Hernández Mora que cómo se piensa responsabilizar de esto.

“¿Cómo usted se va a responsabilizar por los efectos agresivos contra los legisladores que usted ha boletinado?, ¿Cómo se va a responsabilizar?, ¿Qué acciones va a tomar para frenar la campaña de odio que ha emprendido usted contra todos los legisladores que han votado en contra de los deseos de López Obrador?, ¿Qué sigue después de boletinar?”

Bajo esa lógica sentenció que “Citlalli Hernández inició una campaña de persecución y de odio” y aseguró que la senadora no tiene el derecho a estigmatizar a las y los diputados que difieren del proyecto de nación que promueve López Obrador. “¿Cómo se va a responsabilizar por el odio que ha sembrado?, ¿Cómo se va a responsabilizar por las consecuencias?”, insistió.

Téllez volvió a tacar a Hernández Mora (Foto: Twitter/@LillyTellez)

En consecuencia, Hernández Mora tomó la tribuna y le contestó a la ex presentadora de noticias: “los que han difundido odio en este país son ustedes, la oposición clasista, racista, que ha bajado el nivel de debate”. Después explicó la lógica de señalar a los legisladores que votaron contra la iniciativa presidencial pues, de acuerdo con la 4T y sus promotores, la reforma le convenía al pueblo de México.

“Nosotros sostenemos que quienes votaron en contra de una reforma energética que favorecía los intereses de este país, son traidores a la patria”

Con esto planteado, la legisladora de Morena sostuvo que eso no es es boletinar, “no es atentar contra la existencia de nadie. Es decir lo que creemos y si ustedes defienden no serlo, salgan con la gente, no lo decimos nosotros”. Asimismo, retó a las y los promotores del proyecto político de Va por México a que salgan a la calle a preguntarle a la gente su opinión respecto al desechamiento de la Reforma Eléctrica.

Finalmente, dijo que gracias a que la oposición votó en contra de la iniciativa que beneficiaría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el proyecto de la 4T tendrá continuidad en 2024 hasta el 2030, pues la ciudadanía seguirá votando contra Va por México: “No es un discurso de odio, son traidores a la patria”, finalizó.

