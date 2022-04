Más de 100 Asesores denunciaron ante el Comité de Ética de San Lázaro a Elizabeth Pérez por discriminación

Presentaron queja ante el Comité de Ética en San Lázaro contra Elizabeth Pérez Valdez (Foto: Twitter / @CEEPRDCampeche)

Un grupo nutrido por más de 100 asesores parlamentarios presentaron una queja ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados federal para denunciar acciones discriminatorias de la legisladora Elizabeth Pérez, adscrita a la bancada parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), esto al condenar unas declaraciones de la diputada dichas durante la discusión de la Reforma Eléctrica, el domingo 17 de abril.

Este miércoles 20, a través de redes sociales, el asesor Víctor Parra difundió el escrito en el que se especifica la queja ante este organismo de San Lázaro. Asimismo, se detallan los dichos por la diputada y se sostiene que Pérez Valdez incurrió en actos discriminatorios y peyorativos a dicho gremio.

“Además de exigir una disculpa pública, queremos que nuestra honrosa labor sea respetada y por ello no permitiremos ningún tipo de abuso. No a la discriminación laboral hacia las y los Asesores Legislativos”

Imagen del documento que acredita la queja contra la perredista (Foto: Twitter / @fenomevictor)

En el documento se especifica que a las 19:52 horas (tiempo del Centro de México), durante la participación de la diputada Lida Pérez Bárcenas, de la bancada parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Pérez Valdez pidió hacer uso de la palabra; sin embargo, en vez de atender a la discusión parlamentaria, realizó una afirmación discriminatoria contra su colega.

Aunado a ello, como si no fuera suficiente, dicha expresión involucró, igualmente peyorativamente, al grupo de asesores parlamentarios que se desempeñan al interior de la Cámara de Diputados: “Para ver si la ex asesora del PRD, perdón, diputada federal me permite hacer una pregunta”. En consecuencia, Karla Almazán, quien fungía como presidenta de la Mesa Directiva, exigió respeto para la morenista.

De acuerdo con los más de 100 suscriptores de la queja, esto se trató de “un claro intento por minimizar y sobajar a la diputada Lidia, utilizando el término ‘asesora’ de forma discriminatoria, siendo esta una evidente violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Reglamento de la Cámara de Diputados y al Código de Ética”.

El señalamiento abunda que la abanderada del sol azteca violentó los principios de no discriminación, honradez e imparcialidad. Asimismo, sustentaron su acusación y señalaron cómo es que este agravio transgredió la Carta Magna y los reglamentos previamente señalados.

Más de 100 asesores presentaron una queja contra diputada del PRD (Foto: Captura de pantalla / Canal del congreso)

Primero señalaron que el tercer párrafo del primer artículo de la Constitución dicta. “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, asimismo, recordaron que este mismo documento prohíbe la discriminación.

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”

Bajo esta lógica, recordó que el Artículo 8 del Reglamento de la Cámara señala que “serán obligaciones de los diputados y diputadas: tratar con respeto y profesionalismo al personal que preste sus servicios a la Cámara”. De igual modo con el Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en los artículos 4, 6, 8 y 10, ya que, de acuerdo con los quejosos, Elizabeth Pérez violó el precepto de honradez, incurrió en abuso de poder , no se condujo con respeto y realizó actos de discriminación.

